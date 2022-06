Verdachte van appartementsmoord twee maand langer in de cel

Athena M. (30) blijft twee maanden langer in de cel. Zij wordt ervan verdacht Caroline Kint (65) doodgeslagen te hebben voor de deur van haar appartement aan de Minister Tacklaan. Athena’s broer had al enige tijd ruzie met het slachtoffer.

Op 15 oktober vorig jaar zou Caroline Kint nogmaals haar beklag zijn gaan doen bij haar overbuur T.M. (25) over de overlast die hij veroorzaakte. Later die avond liep ze zijn zus Athena M. tegen het lijf en dat liep fataal af.

Athena ranselde de vrouw brutaal af en liet haar voor dood achter. Caroline overleed enkele dagen later aan haar verwondingen. Broer T.M. en buurvrouw Lorine D. (49) zaten een tijdje in voorhechtenis, respectievelijk op verdenking van schuldig verzuim en mededaderschap, maar beiden werden intussen vrijgelaten.

Enkel Athena M. zit nu nog in de gevangenis en dat zal nog even zo blijven. “We wachten nog op het psychologisch en moreel verslag”, zegt advocaat Kris Vincke. “Het is nog veel te vroeg om aan te dringen op een eventuele voorlopige invrijheidstelling.”