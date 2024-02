Verdachte onder voorwaarden vrij na fatale overdosis in Oostkamp

De Brugse raadkamer heeft een 43-jarige man uit Oostkamp onder voorwaarden vrijgelaten voor zijn aandeel in een fatale overdosis. Begin december kwam een 35-jarige man uit Waregem om het leven.

De feiten speelden zich in de nacht van woensdag 6 op donderdag 7 december 2023 af in een woning in Oostkamp. De vriendin van het slachtoffer sloeg alarm toen ze de 35-jarige man levenloos aantrof in haar woning. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

Volgens de eerste vaststellingen zou de dertiger bezweken zijn aan een combinatie van drugs, alcohol en medicatie. De vermoedelijke leverancier van de drugs kon snel ingerekend worden. Na verhoor werd de 43-jarige man uit Oostkamp voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste op 8 december om hem in het belang van het onderzoek aan te houden. D.D. gaf toe dat hij die bewuste avond samen met het slachtoffer heroïne had gebruikt.

Begeleiding

Vrijdagochtend bepleitte meester Bart Bleyaert met succes de vrijlating van zijn cliënt. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen ging niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer, waardoor D. na bijna drie maanden voorhechtenis de gevangenis mocht verlaten. De veertiger moet zich de komende maanden wel aan een reeks voorwaarden houden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem.