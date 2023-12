Verdachte door Nederland overgeleverd aan Raadkamer Brugge voor mensensmokkel met koelcontainer

Een 35-jarige Irakees is door Nederland aan België overgeleverd op verdenking van mensensmokkel. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte zou een kopstuk zijn van de bende die zelfs jonge kinderen in een koelcontainer verborg.

In Zeebrugge werden in maart vijf personen van Iraakse origine aangetroffen in een koelcontainer. De slachtoffers, onder wie kinderen van 4 en 7 jaar oud, zaten boven op de lading en hadden het erg koud. Ongeveer een maand later kwamen in Zeebrugge opnieuw vermoedelijke feiten van mensensmokkel aan het licht. Een 3-jarig kind en zijn Iraakse gezin zaten in een nieuwe wagen die uit de streek van Doornik kwam en naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd zou worden.

Beide incidenten werden verder onderzocht door de scheepvaartpolitie. Op die manier ontdekten de speurders dat een smokkelorganisatie onder andere gebruik maakte van een snelwegparking in Froyennes (Doornik). Vervolgens werd in samenwerking met de federale gerechtelijke politie (FGP) van Bergen en West-Vlaanderen de bende verder in kaart gebracht.

Kopstuk

Uiteindelijk werd op woensdag 22 november in Nederland een toen 34-jarige Irakees opgepakt. In de loop van de daaropvolgende nacht werden ook in Froyennes twee Iraakse Koerden ingerekend. De 34-jarige en de 40-jarige man probeerden zich nog tevergeefs onder een brug te verschuilen. Beide verdachten werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mensenmokkel en zitten nog steeds in voorhechtenis.

Donderdag werd de derde verdachte overgeleverd vanuit Nederland. De ondertussen 35-jarige Irakees zou volgens het parket een van de kopstukken van de bende zijn. Na verhoor hield de onderzoeksrechter de verdachte aan. De Brugse raadkamer zal dinsdag oordelen of hij al dan niet in de gevangenis moet blijven.

In een persbericht prijst het West-Vlaamse parket de samenwerking met de collega’s van het landelijk parket in Zwolle en met de Nederlandse politiediensten. “Tussen parketmagistraten in de beide landen werden al ontmoetingen en gemeenschappelijke opleidingen georganiseerd, zodat er persoonlijke contacten gegroeid zijn waardoor de uitwisseling van informatie op een heel vlotte manier kan gebeuren”, zegt procureur Frank Demeester.