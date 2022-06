Verdachte brandstichting bij agent in Staden opgepakt

Bijna acht jaar na de feiten is een verdachte opgepakt voor de vreselijke brandstichting in het huis van een agent van zone Riho, Dimitri Geerolf (52). Hoewel hij hoopte dat het niets met zijn beroep te maken had, lijkt het nu toch om een wraakactie te gaan. “Ik ben blij dat de politie het onderzoek nooit heeft opgegeven maar alles komt nu weer boven en dat is erg confronterend.”

De brand in woning van Dimitri Geerolf en zijn gezin in de Sleihagestraat dateert al van oktober 2014. “Mijn vrouw en ik lagen diep te slapen toen ons dochtertje plots binnenkwam en zei dat haar raam gesprongen was”, herinnert Dimitri zich nog.

“Ik besloot een kijkje te nemen en haar bureau en kast stonden al in brand. In een berghok naast de woning was een brand ontstaan die later aangestoken bleek te zijn. De vlammen kwamen wel tien meter hoog en er ontplofte een gasfles in het berghok. De kamers van de kinderen waren volledig uitgebrand, de brandweer kon nipt voorkomen dat ons hele huis afbrandde.”

“De schade was desondanks immens, we moesten een deel opnieuw bouwen en verbleven een half jaar bij mijn schoonouders. Het is een wonder dat er niemand in de brand gebleven is.”

Grote impact

“De impact op ons gezin achteraf was groot. Iedereen had begeleiding nodig. Destijds dacht ik absoluut niet dat het iets met mijn werk als milieuagent bij zone Riho te maken kon hebben. Als politie proberen we altijd rekening te houden met de wet én met de mens. Iemand privé treffen is er zwaar over, als ze niet akkoord zijn met een pv dan kunnen ze zich verdedigen in de rechtbank.”

Volgens zijn advocaat Michiel Hoet zou een politie-interventie bij de verdachte toch aan de basis liggen van de opzettelijke brandstichting. “De verdachte was frituurolie aan het verbranden in zijn tuin waardoor een vette neerslag neerdaalde op auto’s in de buurt. Mijn cliënt is daar als milieuagent ter plaatse geweest maar legde achteraf nooit de link tussen dat incident en de brandstichting.”

Emoties

“Nu er een verdachte geïdentificeerd is, komt alles weer boven met de nodige emoties en tranen. De eerste vraag was of de verdachte nog vrij rondloopt. Hij zit niet in voorhechtenis en ik heb wel vertrouwen in het gerecht maar in mijn gezin kwam toch terug die angst naar boven.”

De verdachte moet eind juni voor de raadkamer verschijnen met het oog op een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Hij wordt verdacht van meerdere opzettelijke brandstichtingen. In december 2015 werd opnieuw brand gesticht aan de woning van het gezin Geerolf. Toen werden vuilniszakken in brand gestoken. Of de beide branden aan dezelfde dader gelinkt kunnen worden, is niet duidelijk.

