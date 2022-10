Verdachte autodiefstal in Middelkerke blijft in de cel

De 27-jarige man die verdacht wordt van een autodiefstal in Middelkerke, met de wagen wegvluchtte en na een achtervolging klemgereden werd in Gent, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent vrijdag beslist. De man gaf zich over nadat de politie twee waarschuwingsschoten had gelost.

De diefstal in Middelkerke werd zondagnamiddag vastgesteld. “Een verdachte nam met het voertuig de vlucht”, zegt het parket.

ANPR-camera’s

“Het voertuig kon via ANPR-camera’s gelokaliseerd worden. Een ploeg van de lokale politie Assenede-Evergem kreeg het voertuig in het vizier en zette de achtervolging in, via de R4 richting de Evergemsesteenweg in Gent. Ter hoogte van de Evergemsesteenweg kon de politie de wagen klemrijden.

De agenten sommeerden de verdachte om uit te stappen, maar hij probeerde nog om met het voertuig te ontkomen. De agenten losten tweemaal een waarschuwingsschot, waarna de verdachte zich overgaf en kon gearresteerd worden.”

Aangehouden

Het gaat om een 27-jarige man zonder bekende woonplaats. Hij werd maandag aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent en de raadkamer bevestigt nu de aanhouding.