Verbrijzeld kaakbeen na kopstoot aan Brugs café levert hardleerse agressieveling vijftien maanden cel op

Een 37-jarige man uit Roeselare heeft van de rechter vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor zwaar uitgaansgeweld in Brugge. Een man liep daarbij een dubbele kaakbeenbreuk op.

In de nacht van 10 op 11 juni vorig jaar was het slachtoffer vanuit een café in de Brugse uitgaansbuurt getuige van een knokpartij. Hij ging verhaal halen bij beklaagde Maxime M. maar werd getrakteerd op een harde kopstoot. Een andere man die tussenbeide kwam kreeg van de 37-jarige Roeselarenaar een vuistslag.

Het slachtoffer van de kopstoot belandde met een dubbele onderkaakfractuur in het ziekenhuis. Zijn kaak moest er onder volledige verdoving gefixeerd worden. M. liep in het verleden al vier veroordelingen op voor geweldplegingen. “Hij kreeg al voorwaarden en werkstraffen, maar deze gunsten brachten geen beterschap”, aldus procureur Nathalie Barzeele.

Geheugenverlies

De verdediging wees met een beschuldigende vinger naar het slachtoffer en zijn entourage. Die zouden de situatie laten escaleren hebben met een verwijt. De beklaagde kon zich verder niet herinneren dat hij een kopstoot had uitgedeeld. Hij vroeg tevergeefs een werkstraf. Aan het slachtoffer moet hij ruim 2.300 euro schadevergoeding betalen.

