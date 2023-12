Veevoederbedrijf uit Wingene riskeert fikse boete nadat arbeider twee vingertoppen verliest in persmachine

Een veevoederbedrijf uit Wingene riskeert voor de Brugse rechtbank een geldboete van 24.000 euro voor een zwaar arbeidsongeval. Bij werken aan een persmachine verloor het slachtoffer twee vingertoppen.

Op 29 november 2021 was het slachtoffer bij de productie van veevoederkorrels aan de slag met een persmachine. Het toestel blokkeerde waarna de man het probleem wou oplossen. Daarbij viel een moer in de machine en toen het slachtoffer die in een reflex nog wou vastgrijpen, werd zijn hand gegrepen door een draaiende schroef. Daarbij verloor hij twee vingertoppen.

Onderzoek

Onderzoek wees uit dat de bewegende delen van de machine onvoldoende waren afgeschermd. Er was ook geen risicoanalyse beschikbaar van het toestel. Volgens de advocaat van het bedrijf genoot het slachtoffer de nodige opleidingen, maar volgde hij de veiligheidsvoorschriften niet. “Zo plaatste hij zelf de beschermkap niet. Hij moest bovendien enkel de noodknop induwen om die moer te pakken”, klonk het.

Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij in de zaak en vroeg een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro. De uitspraak volgt op 12 januari. (AFr)