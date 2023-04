Veertiger uit Wielsbeke mag na aanhoudende stalking ex gevangenis verlaten als hij voorwaarden volgt

Het einde van zijn relatie betekende voor een 46-jarige man uit Wielsbeke het begin van de stalking van zijn ex-vriendin. Omdat hij tal van waarschuwingen van het gerecht in de wind sloeg, belandde hij uiteindelijk in de cel. De rechter in Kortrijk veroordeelde hem tot een celstraf van twee jaar maar alleen de periode die hij al in de gevangenis verbleef, is als effectieve straf uitgesproken. Dat betekent dat hij binnenkort de cel zal mogen verlaten als hij zich aan enkele voorwaarden houdt en zich psychologisch laat begeleiden.

“Sinds maart 2021 viel hij zijn ex, haar nieuwe vriend en zijn eigen dochter lastig.” Met z’n drieën vroegen ze via hun advocaat voor de rechter in Kortrijk een schadevergoeding aan Steven C. (46). Na de relatiebreuk bleef hij hen lastig vallen: volgen, opduiken waar zij waren, telefoontjes, berichtjes, beschadigingen, slagen,…

Ondanks een waarschuwing van het gerecht en een contactverbod bleef C. verder doen. Het mondde op 6 januari 2023 uiteindelijk uit in een aanhouding. “Een intensieve behandeling voor zijn problemen is nodig”, vond de openbare aanklager. “Hij beseft dat hij fouten heeft gemaakt”, aldus advocaat Filip De Reuse. “Hij verloor de liefde van zijn leven. Maar hij heeft zijn dochter nooit geslagen. Hij hoopt zelfs dat de banden met haar later opnieuw aangehaald kunnen worden.” Dat wordt moeilijk want de rechter legde ook een contactverbod met zijn ex, haar nieuwe vriend en zijn dochter op.

Drugs

C. had een speed- en heroïneprobleem, maar is daar ondertussen vanaf. “De gevangenis heeft mij de ogen doen openen”, aldus de man. “Ik zou baat hebben bij een psychologische begeleiding. Aan een contactverbod wil ik me ook houden. Ik heb me er bij neergelegd dat de relatie ten einde is, alhoewel ik als een beest ben gedumpt. Ik heb er spijt van en wil mijn leven met mijn zoon opnieuw opnemen.” Aan zijn ex, haar nieuwe vriend en zijn dochter moet hij een schadevergoeding van zo’n 4.800 euro betalen. (LSi)