Veertiger uit Kortrijk deelde tot twee keer toe vuistslagen aan agenten uit: “Drugs waren zijn probleem, dat ziet hij nu in”

Een 44-jarige man uit Kortrijk deelde tot twee keer toe in Moorslede en Kortrijk vuistslagen uit aan politieagenten. Hij besefte dat hij met een drugs- en alcoholprobleem zat en liet zich ondertussen in een psychiatrisch centrum opnemen. Er hangt hem een nieuwe celstraf boven het hoofd.

Zowel in 2002 als in 2004 liep Marius S. al veroordelingen voor agressie tegen agenten op. Toch weerhield hem dat niet om op 4 mei 2021 in Moorslede twee vuistslagen te geven aan agenten die hem wilden controleren. Tijdens de schermutseling probeerde hij de agenten ook te bijten. Op 29 juni 2021 kwam het opnieuw tot een controle in Kortrijk. S. kraamde wartaal uit en probeerde het wapen van een agent af te nemen. Uiteindelijk deelde hij opnieuw een vuistslag uit. Telkens was hij onder invloed van drank en drugs. “Na enkele moeilijke jaren ziet hij eindelijk in dat hij met een alcohol- en drugsprobleem kampte”, aldus zijn advocaat Klaas Van Dorpe. “Hij liet zich residentieel opnemen en moet die problemen aanpakken.” De openbare aanklager vorderde een celstraf van 10 maanden maar verklaarde zich akkoord met strenge voorwaarden om de problemen aan te pakken. Vonnis op 21 december. (LSi)