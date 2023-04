Veertiger uit Dentergem die vrouw wurgt en halfnaakt op straat zet krijgt celstraf met uitstel

Een 43-jarige man uit Dentergem heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden celstraf met uitstel gekregen voor partnergeweld. G.S. greep zijn vriendin bij de keel en zette haar halfnaakt op straat.

G.S. en zijn vriendin waren al een jaar samen toen ze in de nacht van 18 op 19 september vorig jaar een zware ruzie kregen. De veertiger vernielde de smartphone van zijn vriendin en sleurde haar bij de haren door de tuin van zijn woning in Dentergem. De rust keerde even terug waarna ze weer in bed gingen liggen. Niet veel later laaide de discussie terug op en ging G.S. boven op zijn vriendin zitten. Hij greep haar met beide handen bij de keel waarop het slachtoffer deed alsof ze dood was.

Alcoholprobleem

Maar nóg was de woede van de man niet bekoeld. Hij sleurde zijn huilende vriendin halfnaakt de straat op en liet haar daar een tijdje staan. De vrouw vluchtte vervolgens naar haar nicht in Deinze. Daar werd de politie verwittigd. Het slachtoffer had blauwe plekken op de rug, armen en hals. G.S. verklaarde dat hij gedronken had en dat een discussie over ontrouw aan de basis lag van de feiten. Zijn vriendin, die ook gedronken had, noemde dat een leugen zei dat er eigenlijk geen aanleiding was.

Na de feiten ging S. spontaan in therapie om zijn alcoholprobleem aan te pakken. Hij vergoedde zijn vriendin, die zich dan ook geen burgerlijke partij stelde. De man, die nooit eerder voor de strafrechtbank stond, drukte op het proces zijn spijt uit. “Dit had nooit mogen gebeuren”, zuchtte hij. (AFr)