Veertiger riskeert jaar cel voor uitgeslagen tand na verkeersagressie op motor in Nieuwpoort

Een 40-jarige man riskeert in de strafrechtbank van Veurne 1 jaar cel met uitstel onder voorwaarden na een geval van verkeersagressie. De man reed met zijn zoon achter op de motor rond en kon het niet verkroppen dat een automobilist aan bumperkleven deed. V.D. zou de man achtervolgd hebben en een tand uitgeklopt hebben. “Daar is niets van aan. Mijn zoon was zelf bang, dan ga ik toch niet zelf agressief zijn?” ontkende die alles.

Wat er precies gebeurde op 17 februari vorig jaar ter hoogte van de Kaai in Nieuwpoort blijft vrij onduidelijk. De versies van slachtoffer R. in de zaak en beklaage V.D. liggen uiteen.

Bumperkleven

In ieder geval maakte V.D. op dat moment een motorritje met zijn 9-jarige zoon achterop. Ter hoogte van de rotonde kwam het tot een discussie met R. in zijn Volvo. “R. stond gewoon achter die man te wachten maar deed helemaal niets”, sprak de advocaat van R.

“Toch maakte hij veel misbaar omdat hij in zijn ogen aan het bumperkleven was. Hij voelde zich bedreigd en nam een foto van die man. Beiden reden weg maar tot zijn verbazing volgde die motard hem tot aan zijn woning waar hij zomaar door de automatische tuinpoort binnenreed. Daar heeft hij hem een tand uitgeslagen. We vragen een schadevergoeding van 4.074 euro.” Ook de procureur vond dat de verkeersagressie en de slagen bewezen waren en vroeg 1 jaar met uitstel onder voorwaarden.

Enkel verhaal gehaald

V.D. van zijn kant diste een ander verhaal op. “Die man reed met zijn voorbumper tot tegen mijn motor”, sprak hij. “Ik vroeg hem voorzichtig aan te doen want mijn kind zat achterop. Daarop maakte hij veel misbaar. Aan de volgende lichten reed hij mij bijna aan en moest ik uitwijken.”

“Alweer maakte hij veel misbaar waarna hij wegreed. Vijf minuten nadien zag ik hem opnieuw en wou ik enkel verhaal halen waarop hij met zijn arm uit zijn raam zwaaide. Daar is niets gebeurd. Mijn zoon had zelf schrik, dan ga ik toch niet agressief worden?”. De man vroeg de vrijspraak. Vonnis op 23 september. (JH)