Veertiger ontkent dat hij jonge vrouw verkrachtte na avondje stappen in Blankenberge: “Wat je deed is onvergeeflijk”

Na een avondje vertier in een Blankenberge, ging een toen 29-jarige vrouw mee naar het appartement van een 42-jarige Fransman. Naar eigen zeggen werd ze daar door hem verkracht, maar dat ontkent J.Y. met klem. De man herinnert zich evenwel niets meer. “Dat zijn DNA op haar lichaam werd gevonden, was dan ook een schok”, stelt zijn advocate. Het OM eist drie jaar cel.

Het slachtoffer leerde beklaagde J.Y. op 26 juni 2022 kennen tijdens een avondje uit in een Blankenbergs danscafé. Na een avondje vertier besloot ze samen met een vriend mee te gaan naar het appartement van de Fransman. Naar eigen zeggen kwam ze daar de volgende ochtend verdwaasd wakker. “Ze had gedronken, maar werd mogelijk ook gedrogeerd”, stelde advocate Manon Cop maandag in de Brugse strafrechtbank.

De vrouw begon mondjesmaat te beseffen wat haar overkomen was en de huisarts raadde haar aan een klacht in te dienen. “Mijn cliënte was die nacht sowieso niet meer in staat om in te stemmen met seks”, ging meester Cop verder. “Haar lichaam vertoonde negentien blauwe plekken en vijf schrammen. Bovendien werd het DNA van de beklaagde in haar slip aangetroffen.”

Brief

Het slachtoffer las op het proces een brief voor. “Je hebt iets onschatbaar van mij gestolen: mijn veiligheid en onschuld”, sprak ze. “Sinds de feiten is het leven voor mij een veld vol mijnen. De paniek kan op elk moment toeslaan en angst heeft zich genesteld in mijn botten, bloed en adem. Elke ruimte die ik betreed, scan ik op een uitgang. Wat je deed is onvergeeflijk en onuitwisbaar. Ik hoop dat dit moment jou achtervolgt, zoals de feiten mij achtervolgen.”

De procureur vroeg drie jaar cel voor J.Y., die zelf de vrijspraak vraagt. Naar eigen zeggen herinnert hij zich niets meer van de bewuste nacht. Hij ontkende seks te hebben gehad met de vrouw, tot zijn advocate hem met het DNA-spoor confronteerde. “Dat was een schok voor hem”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Hij is helemaal geen seksueel roofdier.” J.Y. bevestigde dit. “Het spijt mij voor mevrouw, maar het ligt niet in mijn aard om een vrouw te verkrachten.” De uitspraak volgt op 14 april.

(AFr)