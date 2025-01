Veertiger mag cel verlaten na bedreigingen en belaging ex: “Zijn hele wereld stortte in”

Ze hadden al achttien jaar een relatie, een gezin met kinderen en een bedrijfje. Maar het geweld en drugsgebruik van de 47-jarige man maakte een einde aan het samenzijn van een koppel uit Izegem. Voor hem een te harde noot om te kraken, met bedreigingen, geweld en belaging tot gevolg. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van tien maanden, maar vond de periode die hij tot nu al in de cel zat voldoende als effectieve straf.

Halfweg 2023 vroeg de vrouw de echtscheiding aan, maar daar had Dave C. het heel moeilijk mee. Wat volgde waren (doods-)bedreigingen en een stroom aan berichten via Facebook en Messenger. “Ik ga je vermoorden”, luidde het. “1.250 berichten in 23 dagen”, schetste de advocate van het slachtoffer. “Met verwijten en beschuldigingen.” Van het storingsverbod dat de echtscheidingsrechter uitsprak noch van de voorwaarden van het gerecht trok hij zich iets aan.

Op 21 oktober 2023 greep C. zijn echtgenote zelfs naar de keel. “Het einde van hun relatie deed zijn wereld instorten”, aldus advocaat Lennert Cornette. “Hij speelde zijn partner, zijn bedrijf en zijn kinderen kwijt. Hij belandde in een depressie en greep opnieuw naar verdovende middelen. Het was nochtans twintig jaar geleden dat hij zich daarvoor nog voor de rechtbank had moeten verantwoorden. De bedreigingen uitte hij in een emotionele bui. Hij zou die nooit echt uitvoeren. Bovendien: als ze wat alcohol gedronken heeft, trekt zijn ex hem opnieuw aan. Dan kan er toch van belaging geen sprake zijn.”

Voorwaarden

Sinds 4 juni verbleef Dave C. in de gevangenis, nadat hij door drugsgebruik de voorwaarden van zijn vrijlating twee weken voordien schond. “Maar hij kijkt naar de toekomst”, aldus advocaat Lennert Cornette. “Hij heeft opnieuw plannen als zelfstandige, maakte al een businessplan op, heeft een nieuwe relatie, laat zijn ex met rust en is volledig clean.” Hij vroeg de rechter een werkstraf of straf met begeleidende voorwaarden. “Hij blijft brieven vanuit de gevangenis sturen en telefoneren. Is dat iemand met rust laten?”, reageerde de advocate van de ex. “En zijn businessplan? Heel onrealistisch. Ik denk dat hij van het padje af is.” De rechter legde C. voorwaarden op om te volgen. Zo mag hij geen contact meer met zijn ex hebben. Volgt hij die voorwaarden dan blijft de rest van zijn celstraf en de boete van 800 euro voorwaardelijk. (LSi)