Veertiger krijgt tien maanden cel voor zware verkeersagressie in Loppem: “Waarom reed je hem klem? Om hem een boeket bloemen te geven?”

Een 41-jarige Ichtegemnaar is ook in beroep veroordeeld tot tien maanden cel voor zware verkeersagressie. Op de afrit van de E40 in Loppem reed hij een voertuig klem en sloeg de ruit van de wagen stuk. Dat laatste ontkende hij.

Op 19 juni 2021 volgde M.C. met zijn Fiat 500 de E40 richting Oostende. Toen een andere Fiat 500 hem ter hoogte van Beernem wou inhalen, week hij plots uit naar links. De andere bestuurder moest hevig remmen om een aanrijding te vermijden en maakte misbaar met zijn grootlichten. Dat schoot bij M.C. in het verkeerde keelgat want vervolgens begon de Ichtegemnaar de andere bestuurder te koeioneren. Toen het slachtoffer in Loppem de afrit nam, reed de M.C. hem klem. M.C. stapte uit en sloeg een ruit van het slachtoffer stuk. Hij zou het slachtoffer ook nog een vuistslag op de wang hebben gegeven. Hij kreeg tien maanden cel, maar ging in beroep. Volgens hem ging de ruit stuk omdat de bestuurder zijn deur te hard had dichtgeslagen. Ook slagen aan de man ontkende hij. “Ik heb twee maal geduwd, maar nooit een slag gegeven!”

Woord tegen woord

Zijn advocaat wees er ook op dat de handen van de man geen schram hadden. “Had hij die autoruit stuk geslagen, zou je daar toch iets van merken! Dit is een woord tegen woord verhaal.” Maar de procureur-generaal was niet overtuigd. “Het blijft mij verbazen dat jij onze intelligentie onderschat! Ik heb drie ervaren garagisten gebeld, maar een ruit die sneuvelt door een portier dicht te slaan, hebben ze in heel hun carrière nog nooit gezien!” Bovendien vroeg hij zich af waarom hij het slachtoffer klem reed. “Om hem een boeket bloemen te geven?” C. liep eerder al een twaalftal veroordelingen op waaronder voor slagen en acht keer voor verkeersinbreuken. “Het strafblad van het slachtoffer is volledig blanco, en hij is bijna tien jaar ouder!”, merkte de procureur-generaal nog op die een jaar cel vorderde. Toch bleef M.C. zijn onschuld volhouden. “Ik heb een fout gemaakt door daar te stoppen, maar ik heb die ruit niet ingeslagen en ook geen slag gegeven.” Maar het hof geloofde hem niet, en veroordeelde hem opnieuw tot tien maanden cel. (OSM)