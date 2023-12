Veertiger komt voorwaardelijk vrij na mislukte overval op Brugse juwelier: “Hij moet zijn drankprobleem aanpakken”

De 41-jarige Kortemarkenaar die op 18 november een mislukte overval pleegde op een juwelierszaak in de Brugse Zuidzandstraat, komt voorwaardelijk vrij. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. In afwachting van zijn proces moet hij onder meer zijn drankprobleem aanpakken.

Op zaterdag 18 november trok de veertiger kort voor 13 uur met een stip naar het filiaal van Juweliers Versato in de Zuidzandstraat in het centrum van Brugge. Hij stapte de zaak binnen en bedreigde meteen een medewerker met een wapen. Hij eiste de duurste juwelen, maar de zaakvoerder bleef koelbloedig en kon de dader buitenwerken zonder buit.

Na een klopjacht kon de politie de dader in de loop van de avond vatten in het Brugse station. De 41-jarige man uit Kortemark stond gekend bij de politie. De onderzoeksrechter hield de man daags na de feiten aan op verdenking van gewapende poging tot diefstal met geweld.

Voorwaardelijke invrijheidstelling

Vrijdag verscheen de verdachte opnieuw voor de Brugse raadkamer, waar advocaat Reginald Van Belleghem met succes aan stuurde op de voorwaardelijke invrijheidstelling. “Mijn cliënt kampt met een drankprobleem en moet dit aanpakken in afwachting van zijn proces”, stelt Meester Van Belleghem. “Hij is uiteraard opgelucht dat hij de cel mag verlaten.”

Over de motieven van de dader wil meester Van Belleghem niets kwijt. “Het verdere onderzoek zal moeten uitwijzen wat hem juist bezield heeft.” Het parket kon nog in beroep gaan tegen de vrijlating, maar besliste intussen om dat niet te doen. (AFr)