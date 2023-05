Veertiger die ‘oude schoolvriend’ Lander bijna fatale messteek toebracht op appartement in Oostrozebeke riskeert vijf jaar cel

Een klein jaar na de feiten riskeert de 42-jarige Jeroen V. vijf jaar cel voor de moordpoging op zijn oude schoolvriend Lander Vandekerckhove. Hij stak hem neer in de borst. Volgens de dokters scheelde het maar een centimeter of Lander had het niet kunnen navertellen. Er zijn echter tegenstrijdige versies over het precieze verloop van de feiten en vooral de voorbedachte rade wordt betwist.

Dader en slachtoffer zijn oude vrienden, al omschrijft de advocaat van Jeroen V. het eerder als een toxische vriendschap. De avond voor de feiten ging Lander nog op bezoek bij Jeroen V. en zijn vriendin. Ook zij wordt mee vervolgd voor schuldig verzuim. Op zondag 26 juni 2022 brachten ze Lander terug naar zijn appartement in Oostrozebeke en gingen op café. Jeroen V. dronk tien zware bieren en besloot toen om nog eens langs te gaan bij Lander ‘om goeiendag te zeggen’ zoals hij zelf verklaarde in de rechtbank.

Uiteenlopende verhalen

Over wat zich vervolgens exact afspeelde in het appartement, spreken dader en slachtoffer elkaar op vele punten tegen. Volgens Jeroen gebeurde alles in een opwelling terwijl zijn vriendin net even op het toilet zat. “Ik ben ruzie beginnen maken met Lander en er werd wat geduwd. We stonden bij de keuken, er lag een mes op het aanrecht, ik heb het genomen en gestoken. Nadien heb ik het mes afgespoeld en ben ik vertrokken. Ik was enorm geschrokken, ik mocht dat nooit gedaan hebben.”

In de versie van het slachtoffer, speelde de feiten zich echter volledig af in de zetel en had hij Joke V. op schoot. “Hij had een mes uit een lade in de keuken gehaald en stond er een paar minuten mee in zijn hand. Ik had niet verwacht dat hij ging steken. Het mes ging er volledig in, ik dacht echt dat ik dood zou gaan. Achteraf zei Jeroen wel meteen sorry.”

Dertien eerdere veroordelingen

Volgens zijn advocate Amélie Vandenberghe was de wonde echter helemaal niet zo diep. “Het mes was 11,5 centimeter lang. Had mijn cliënt met volle kracht gestoken dan stonden we voor assisen. Al op zijn eerste verhoor, nog voor hij een advocaat raadpleegde, verklaarde hij al dat alles in een opwelling gebeurde.” Meester Vandenberghe vroeg daarom om de feiten te herkwalificeren naar slagen en verwondingen of minstens poging tot doodslag.

Jeroen V. heeft al een lang strafblad met dertien eerdere veroordelingen voor onder meer drugs en wapens. Sinds de feiten zit hij in voorhechtenis. Daar heeft hij naar eigen zeggen wel aan zichzelf gewerkt en is hij gestopt met drinken.

Vonnis op 13 juni. (JF)