Veertiger die geldkoffertje in Brugs hotel steelt, verraden door… kalend hoofd

Een 45-jarige Tsjech uit Gent heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf gekregen voor diefstal. In de receptie van een Brugs hotel ging J.K. met een geldkoffertje aan de haal. Zijn kalende hoofd deed hem de das om.

Op 9 mei merkte de zaakvoerder van het Brugse hotel Monsieur Ernest rond 9 uur op dat er een geldkoffertje met 600 euro verdwenen was uit de receptie.

Camerabeelden

Het koffertje werd even later leeg aangetroffen in het portaal van een museum aan de Dijver. Op camerabeelden was te zien hoe een kalende man een kwartier eerder het geld uit het koffertje had gehaald. Een personeelslid van het hotel herkende de man als de dief.

Op 27 mei kon J.K. worden opgepakt op basis van zijn persoonsbeschrijving. Hij had toen 310 euro op zak.

Al 13 veroordelingen

Onderzoek wees uit dat hij wel vaker Brugse hotels bezocht, zogezegd omdat hij op zoek was naar werk of een kamer. De Tsjech werd in zijn thuisland al dertien keer veroordeeld, vooral voor diefstal. Ook in Gent liep hij vorige maand nog een veroordeling op.

Voor zijn proces in Brugge kwam K. niet opdagen. (AFr)