Veertiger bedreigt agenten: “Alcohol versterkt mijn afkeer van politie”

“Kom maar af, ik wacht de agenten op en zal ze een mes in de buik steken.” Zo ongeveer klonk een 41-jarige man uit Waregem toen hij op 21 november ’s nachts naar de noodcentrale belde. Hij had te veel gedronken. Het leverde hem een dagvaarding voor de rechtbank op.

Die avond had hij al tien pintjes gedronken en maakte de echtgenote van R.V. zich ongerust. Plots belde hij zelf naar de noodcentrale en bleek hij op café in het centrum van Waregem te zitten.

Impulsiviteit

Toen de politie ter plaatse kwam, stak V. zijn handen in zijn jas en weigerde ze tot twee keer toe eruit te halen en te tonen. Even later kon hij overmeesterd worden.

Op bevel van het parket moest hij zich nadien laten behandelen voor zijn impulsiviteit en kreeg hij een alcoholverbod opgelegd.

Gijzeling in wisselkantoor

“Als ik gedronken heb, komt mijn afkeer voor de politie naar boven”, gaf V. toe. “Die is er gekomen door negatieve ervaringen in het verleden, al vanaf mijn veertiende. Dat ik bij een gijzeling in een wisselkantoor in Brussel plots niet als slachtoffer maar als dader werd aanzien, deed er weinig goeds aan. Ik probeerde zelf rijkswachter te worden omdat ik het beter wilde doen maar slaagde niet.”

Hij vroeg voor de smaad, weerspannigheid en bedreigingen geen straf te krijgen. Vonnis op 2 februari. (LSi)