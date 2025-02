Veertien afwezige of laattijdige bijzitters riskeren forse geldboete in Brugse rechtbank: “Ik trok nog een spurtje tot aan het kiesbureau”

Het OM eist een geldboete van 640 euro voor veertien personen die tijdens de verkiezingen in juni vorig jaar te laat of helemaal niet kwamen opdagen om hun rol als bijzitter te vervullen. Acht beklaagden stuurden ook in de Brugse strafrechtbank hun kat.

Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 stuurden opnieuw heel wat bijzitters hun kat naar de kies- en telbureaus. Het parket stelde hen een minnelijke schikking van 250 euro voor. Wie die niet betaalde, werd voor de correctionele rechtbank gedaagd. Op 16 januari verscheen een eerste lichting voor de rechter tijdens een themazitting. Donderdag moesten nog eens veertien personen zich komen verantwoorden.

Verkeerde domicilie

Het Openbaar Ministerie vroeg voor alle beklaagden een geldboete van 640 euro. Dit schoot bij Alexandre Binard in het verkeerde keelgat. De veertiger verhuisde kort voor de verkiezingen naar Gent, maar stond nog gedomicilieerd in Brugge. “Ik was om 6.10 uur vertrokken in Gent, maar zat vast in het verkeer aan het Brugse station”, foeterde hij. “Ik trok nog een spurtje tot aan het kiesbureau en was amper zes minuten te laat. De voorzitter spelde mij bijzonder kwaad de les en stuurde mij weg.”

Alexandre ging om 8 uur zelf nog stemmen en keerde daarna huiswaarts. “Er volgde een politieverhoor in Gent en ik moest een vrije dag nemen om hier vandaag aanwezig te kunnen zijn. Ik snap dat er een boete volgt, maar 640 euro is er totaal over voor een burger die werkt en braaf zijn belastingen betaalt. Hopelijk valt dat bedrag bij de uitspraak wat lager uit”, besluit de uitgeweken Bruggeling.

Andere boosdoeners

Een 48-jarige schooldirecteur uit Sijsele arriveerde op 9 juni amper twee minuten te laat in het telbureau in Brugge. Dat de voorzitter toch haar naam noteerde, zat haar zodanig hoog dat ze besliste om de minnelijke schikking niet te betalen. “Ik deed vijftig minuten over een traject waar ik normaal maar 25 minuten over doe”, verduidelijkte ze aan de rechter. “Ik kon ook niet dichtbij parkeren. Ik ben al vaak opgeroepen geweest en heb altijd mijn burgerplicht vervuld. En dan moet ik in een brief van het gerecht lezen dat ik nalatig ben geweest.”

Ook ziekte bleek een boosdoener. Een 53-jarige Tieltenaar had de ochtend van de verkiezingen naar eigen zeggen last van een te hoge bloeddruk. “Daardoor kon ik pas later vertrekken”, stelde hij. Een 36-jarige Oostendse beweerde dat ze de oproepingsbrief, die aangetekend verstuurd werd, niet ontving. “Dus weiger ik te betalen”, klonk ze vastberaden. Een 48-jarige man uit Knokke kreeg naar eigen zeggen ook geen brief te zien. “Maar ik kon sowieso niet afkomen want ik moest werken”, stelde hij.

Voor een Brugse vrouw, die niet kwam opdagen, vroeg het OM een boete met uitstel. De procureur hield daarbij rekening met haar precaire financiële situatie. Daarnaast stuurden nog twee Oostkampenaren, een Oudenburgenaar, een Tieltenaar, een Knokkenaar, een Zedelgemnaar en een Dammenaar hun kat.

De uitspraak volgt op 6 maart. (AFr)