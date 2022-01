Veelpleger uit De Panne staat voor derde keer in twee maanden tijd voor rechter

Een 46-jarige Franstalige man uit De Panne moest zich voor de derde keer in twee maanden tijd voor de strafrechter verantwoorden. In totaal ging het zelfs om vijf dossiers, deze keer voor het bezit van een verboden vouwmes. “Ik heb eens achterom me gekeken naar mijn leven en besef dat ik 46 jaar ben. Het is gedaan nu”, zei F.L.

Zowel in november als december kreeg de 46-jarige F.L. nog twee vonnissen voorgeschoteld. Hij kreeg toen enerzijds 9 maanden cel wegens de diefstal van 154 euro aan vlees en cava in de Carrefour in De Panne en slagen en verwondingen.

Bij de diefstal vond de politie toen een valmes in de vorm van een aansteker. Daarvoor kreeg hij nog eens 2 maanden cel. In totaal liep F.L. echter al meerdere celstraffen op waardoor hij zich volgende week moet aanbieden om een deel daarvan uit te zitten in de vorm van een elektronische enkelband.

Wapenbezit

Ook deze keer moest hij zich verantwoorden voor verboden wapenbezit. “Toen de politie hem aantrof aan zijn voordeur gedroeg hij zich bij een controle weerspannig”, sprak de procureur. “Bij hem werd alweer een mes gevonden. Deze keer ging het om een vrij verkrijgbaar vouwmes dat met een slot vast gezet kon worden. Zonder reden is dit een verboden wapen. Ik vraag 800 euro boete.”

F.L. maakte een opgemerkte indruk bij de rechter en vertelde honderduit over zijn vorige straffen. “En dit mes had ik opnieuw bij om kartonnen dozen te kunnen opensnijden op mijn werk als magazijnier. Maar het is nu wel gedaan met die zottigheden. Ik heb eens achterom me gekeken en stelde vast dat ik 46 jaar ben. Het is nu gedaan”, beloofde hij. Vonnis op 18 februari.

