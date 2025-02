Vandaal die voorruiten van geparkeerde auto’s stuksloeg in Torhout, deed ook tukje onder altaar kerk: zes maanden cel

Daags nadat hij drie deuren vernielde in de kerk van Varsenare, waar hij een tukje deed onder het altaar, sloeg Amar G. in Torhout met een spade de voorruiten stuk van vier geparkeerde wagens. Dat levert hem nu zes maanden cel op.

Enkele passanten wisten niet wat ze hoorden toe ze op zaterdagavond 16 november vorig jaar luid geklop hoorden in de Heilige Mauritius en Gezellenkerk in Varsenare. De politie kwam ter plaatse en troffen onder het altaar Amar G. (57) aan. De man had zich klaarblijkelijk verschanst in de kerk, maar toen die om 17.30 uur gesloten werd, raakte hij niet meer buiten. In zijn vergeefse pogingen om weer buiten te raken, beschadigde G. drie houten kerkdeuren.

Na verhoor werd G. gelost en ’s anderendaags trok hij naar Torhout waar hij die zondagavond de Onze Lieve Vrouwstraat in rep en roer zette door met een zware spade de voorruiten van vier geparkeerde wagens in te slaan. Opmerkelijk: de man was kort voordien gecontroleerd geweest door de politie. Op basis van de verklaringen van enkele ooggetuigen kon Amar G. ’s anderendaags in de boeien worden geslagen.

Verder onderzoek wees uit dat de beklaagde op 16 november ook in Varsenare de voorruit van een wagen had ingegooid met een steen. De man werd via snelrecht gedagvaard voor de Brugse strafrechtbank, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. De man, die geen gekende woonplaats heeft en nog een blanco strafregister had, kreeg uiteindelijk bij verstek zes maanden effectieve celstraf.

(AFr)