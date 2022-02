Van zes jaar effectief naar vijf jaar met uitstel voor mensensmokkel vanuit Veurne

Een 51-jarige Italiaan heeft in de Brugse rechtbank vijf jaar celstraf met uitstel gekregen voor zijn rol in een Albanese mensensmokkelbende. Guiseppe C. kreeg eerder bij verstek zes jaar effectief, maar hij tekende – met succes – verzet aan.

Volgens het gerecht was de bende tussen januari 2018 en eind augustus 2019 verantwoordelijk voor minstens zestig smokkels, veelal vanuit de regio Veurne. Tijdens die “gegarandeerde transporten” werden minstens 143 Albanezen binnengeloodst in het Verenigd Koninkrijk.

Op 29 juli 2020 werd het vermeende kopstuk van de bende bij verstek tot tien jaar cel veroordeeld. Guiseppe C. kreeg toen zes jaar cel, omdat hij net als twee andere Italiaanse vrachtwagenchauffeurs de transporten verzorgde voor de bende. C., die evenmin kwam opdagen voor het proces werd daarbij aanzien als organisator onder de truckers.

Spontaan

Op 11 oktober 2020 ging C. zichzelf spontaan aanbieden bij de politie. De man tekende verzet aan tegen zijn veroordeling en tijdens het nieuwe proces vroeg zijn advocate om de straf te milderen. “Hij heeft zelf nooit mensen heeft vervoerd”, pleitte meester Nadia Lorenzetti. “Hij was eerder de telefonist in dit dossier. Het parket was niet doof voor haar pleidooi en vroeg deze keer vijf jaar cel, eventueel met uitstel.

De rechter achtte C. woensdag medeverantwoordelijk voor 28 smokkels waarbij hij wel degelijk mensen vervoerde. Hij hield evenwel rekening met zijn blanco strafregister. Naast vijf jaar celstraf met uitstel kreeg C. ook nog een geldboete van 224.000 euro, waarvan 56.000 euro effectief.

(AFr)