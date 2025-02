Van ‘pijnlijke knie’ tot ‘openstaande brug’: Brugse strafrechter geeft fikse boete aan afwezige of laattijdige bijzitters

Negen bijzitters die niet of te laat kwamen opdagen bij de verkiezingen van 9 juni, hebben voor de Brugse rechtbank een fikse geldboete gekregen. Een tiende beklaagde werd vrijgesproken.

Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 stuurden opnieuw heel wat bijzitters hun kat naar de kies- en telbureaus. Het parket stelde hen een minnelijke schikking van 250 euro voor. Wie die niet betaalde, werd voor de correctionele rechtbank gedaagd. Tijdens een themazitting halfweg januari verschenen tien personen voor de Brugse strafrechtbank. Het Openbaar Ministerie vroeg er voor de meeste beklaagden een geldboete van 640 euro.

Tijdens de pleidooien wierpen de beklaagden allerhande redenen op om hun afwezigheid of laattijdigheid te verantwoorden. “Mijn cliënte stond voor een openstaande brug”, argumenteerde de advocate van een Oostkampse vrouw. Een Blankenbergenaar verwees naar een knieoperatie. “Hij had last van hevige pijn, waardoor hij te laat was”, pleitte zijn advocate. De meeste beklaagden benadrukten dat ze niet de bedoeling hadden om aan hun burgerplicht te verzaken.

Van de tien beklaagden stuurden er drie hun kat naar de rechtbank. Een van hen, een Bruggeling met een strafverleden, kreeg donderdag een geldboete van 800 euro. Acht anderen kregen boetes van 480 tot 640 euro. Een man uit Blankenberge werd vrijgesproken. Hij beweerde dat hij online tot twee keer toe een vrijstelling gevraagd had, maar nooit een antwoord had ontvangen. Volgens de rechtbank toonde het OM het tegendeel niet aan. (AFr)