Van ‘pijnlijke knie’ tot ‘openstaande brug’: Afwezige of laattijdige bijzitters uit Brugse regio riskeren fikse geldboete

Twaalf bijzitters die te laat of helemaal niet kwamen opdagen bij de verkiezingen van 9 juni en hun minnelijke schikking niet betaalden, werden voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Daar riskeren ze nu een veel zwaardere geldboete. De betrokkenen schudden de meest uiteenlopende verklaringen uit de mouw. “Maar het was niet de bedoeling om onze burgerplicht te ontlopen”. Twee dossiers werden uitgesteld.

Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 9 juni 2024 stuurden opnieuw heel wat bijzitters hun kat naar de kies- en telbureaus. Het parket stelde hen een minnelijke schikking van 250 euro voor, maar wie die niet betaalde werd voor de correctionele rechtbank gedaagd. Zodoende moesten donderdag zeven mannen en vijf vrouwen voor de rechter in Brugge verschijnen tijdens een themazitting.

Zeven bijzitters kwamen donderdag persoonlijk naar de rechtbank afgezakt of lieten zich vertegenwoordigen door een advocaat. De overige vijf kwamen niet opdagen. Het openbaar ministerie vroeg voor de meeste beklaagden een geldboete van 640 euro. Een 31-jarige Bruggeling, die zijn kat stuurde naar zijn proces, riskeert door zijn strafverleden evenwel een geldboete van 960 euro.

Een 44-jarige vrouw uit Oostkamp argumenteerde dat ze amper vijf minuten te laat was. “Ze stond voor een openstaande brug”, pleitte haar advocate. “De voorzitter stuurde haar weer naar huis omdat de stembureaus voltallig waren. Ze had nooit de intentie om zich aan haar burgerplicht te onttrekken.” Ook een 23-jarige Jabbekenaar bood zich vijf à tien minuten te laat aan en betaalde zijn minnelijke schikking niet.

Operatie

Een 50-jarige Blankenbergenaar verwees dan weer naar een knie-operatie. “Hij had last van hevige pijnen, waardoor hij te laat was”, aldus advocate Daphné Dumery. Een 35-jarige Bruggeling ging voluit voor de vrijspraak en beweerde dat hij vooraf tot twee keer toe online een vrijstelling had gevraagd omwille van zijn zelfstandige activiteit. “Maar ik kreeg nooit een antwoord en ik dacht dat het in orde was”, zuchtte hij. “Ik zou nooit zomaar aan mijn burgerplicht verzaken. Ik betaalde de minnelijke schikking niet omdat ik meen dat ik recht in mijn schoenen sta.”

Ook een 53-jarige Blankenbergenaar met een beladen strafregister betaalde zijn minnelijke schikking niet. “Hij heeft zijn oproepingsbrief niet gekregen”, stelde zijn advocaat. “Anders had hij zijn burgerplicht zeker vervuld. Maar ik vraag mij af of hij met zijn strafverleden wel geschikt is als bijzitter. Hij liep veroordelingen op voor drugs, geweld en diefstal.” De procureur benadrukte dat de man niet uit zijn burgerrechten werd gezet. “En de vrederechter kan toch moeilijk alle strafregisters laten controleren”, voegde de rechter eraan toe.

Verkeerd begrepen

Ook ziekte werd als reden opgegeven, onder meer door een 28-jarige Bruggeling. “Mijn vrouw moest stemmen in hetzelfde lokaal waar ik moest bijzitten en legde aan de voorzitter uit dat ik ziek was. Er waren ook al te veel bijzitters, dus ik dacht dat het geen probleem zou zijn. Maar omdat ik geen medisch attest voorlegde, kreeg ik alsnog een boete gepresenteerd. Mocht ik die niet te laat hebben opgemerkt, had ik die zeker betaald.”

Een 48-jarige Bruggelinge, die het Nederlands niet goed beheerst, beweerde dat ze de oproepingsbrief verkeerd begrepen had. “Ik dacht dat ik enkel moest gaan stemmen, wat ik ook gedaan heb”, stelde ze. “Als u iets niet begrijpt, moet u uitleg vragen”, repliceerde de procureur.

Omdat bij twee versteklatende beklaagden, een man uit Oostkamp en een vrouw uit Knokke-Heist, het bewijs van betekening van de dagvaarding ontbrak, werd hun zaak uitgesteld naar de zitting van 6 februari. Ook dan staat een themazitting rond afwezige bijzitters op de planning. In de tien dossiers die donderdag wél werden behandeld volgt de uitspraak op 20 februari. (AFr)