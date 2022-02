Van moord verdachte barbier uit De Panne krijgt al 20 maanden cel voor cocaïneverkoop en wapenbezit

De 48-jarige Marokkaanse barbier Abdellatif B. uit De Panne heeft 20 maanden cel gekregen wegens de verkoop van cocaïne en het bezit van een pistoollader en patronen. Twee maanden zijn met uitstel. De man zit in voorhechtenis na de moord in zijn kapsalon in 2020.

In de vroege ochtend van 3 september 2020 werd De Panne opgeschrikt door een gruwelijke moord in kapsalon Le Salon in de Sloepenlaan. Een 32-jarige man werd er in een bloedplas in de inkomhal aangetroffen. Hij bleek te zijn omgebracht met bruut geweld en verschillende messteken. De 48-jarige Marokkaanse barbier Abdellatif B. werd snel opgepakt in zijn eigen zaak. Hij bekende de dodelijke steken te hebben uitgedeeld. In het kapsalon werd een uitvoerige huiszoeking gehouden en losstaand van de moord stelde het parket nog twee kleinere dossiers op: voor het bezit van een verboden wapen en voor de verkoop van drugs. Voor die twee zaken moest B. zich nu verantwoorden.

Allerlei drugs in kapsalon

“In een kast in de slaapkamer werd een verlengde lader voor 31 patronen gevonden voor een Glock pistool”, sprak de procureur. “In de kast zaten ook nog eens 19 patronen. Zowel de man als zijn vriendin die ingeschreven zijn op dat adres hebben er geen vergunning voor.. Daarnaast bleek uit het onderzoek na de moord dat B. zich ook bezighield met de verkoop van drugs, waaronder zeker cocaïne en cannabis in een periode vanaf minstens 1 mei 2020. Verschillende afnemers verklaarden dat er in het kapsalon allerlei drugs te verkrijgen waren. De man stelde zijn kapsalon ook ter beschikking om er drugs te kunnen gebruiken.”

Abdellatef B. verklaarde dat er van verkoop van cocaïne geen sprake is omdat hij die uitdeelde aan vrouwen in ruil voor seksuele prestaties. De rechter oordeelde dat er wel degelijk verkoop was. Hij krijgt daarvoor 18 maanden effectieve celstraf en 8.000 euro en nog eens twee maanden cel met uitstel voor de verboden patronen en lader. B. zit nog steeds in voorhechtenis in afwachting van zijn assisenproces. (JH)