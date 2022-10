Van middeleeuwse goedendag tot Nazi-machinegeweer: gepensioneerde landbouwer uit Roeselare riskeert jaar celstraf met uitstel voor bezit van verboden wapens

Een 58-jarige man uit Roeselare riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel voor bezit van verboden wapens. In de woning van de gepensioneerde landbouwer werd een heus wapenarsenaal aangetroffen. “Maar ik deed er niemand kwaad mee. Ik verzamel al wapens sinds mijn kindertijd.”

Halfweg 2021 kreeg de politie informatie in handen dat G.G. (58) uit Roeselare aanzienlijke hoeveelheden wapens had liggen. Bij een huiszoeking in zijn woning in Roeselare en zijn huurloods in Beselare nam het gerecht tientallen vuurwapens, obussen, munitie, stroomstootwapens en bussen pepperspray in beslag. “Het was een heus arsenaal”, lichtte de procureur woensdag toe. “Van een middeleeuwse goedendag tot een machinegeweer MP40 van de Wehrmacht (het leger van Nazi-Duitsland, red.).”

Volgens een rapport van de ontmijningsdienst Dovo waren bepaalden obussen instabiel en gevaarlijk. “Die dingen vormden een niet te onderschatten gevaar”, ging de procureur verder. “Stel je voor dat iemand die kwam stelen.” Onderzoek wees uit dat de gepensioneerde landbouwer wapens had gekocht van D.D., een 69-jarige man uit Staden die in 2020 al eens veroordeeld was voor wapeninbreuken. Bij D.D. werden kleinere hoeveelheden illegale wapens aangetroffen.

Vernietiging

G.G. drong tijdens het proces aan op mildheid. “Ik haal al sinds mijn kindertijd obussen uit de grond in de Westhoek”, vertelde hij. “Het waren allemaal lege, ongevaarlijke exemplaren. Ik begon steeds meer wapens te verzamelen en het werd een obsessie. Alles was goed beveiligd en er is nooit iets gebeurd. Ik deed er ook niemand kwaad mee. Maar ik had inderdaad geen vergunning. Ik vroeg er ooit een aan maar die werd mij geweigerd. Nu ben ik er definitief mee gestopt. Mijn collectie behoorde tot de top maar ik leg er mij bij neer dat ze vernietigd zal worden.”

D.D. kwam niet opdagen voor zijn proces en riskeert vijftien maanden cel, eventueel met uitstel. In de beklaagdenbank zat ook nog een 43-jarige man uit Houthulst. Hij riskeert een geldboete van 1.600 euro voor bezit van acht hagelpatronen voor een jachtgeweer. De uitspraak volgt op 23 november. (AFr)