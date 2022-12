Valse douaniers veroordeeld voor oplichting van Diksmuids koppel dat 400.000 euro schulden had na sigarettensmokkel

Vier mannen die zich uitgaven als ‘hoge piefen’ bij de douane bij de FOD Financiën zijn veroordeeld voor de oplichting van een bejaard koppel uit Diksmuide. Die zaten in de penarie omdat ze een boete van 400.000 euro kregen voor de smokkel van illegale sigaretten. De vier zagen hun kans schoon om het radeloze echtpaar zogezegd te helpen maar eigenlijk gewoon geld af te troggelen. “Eigenlijk dacht dat echtpaar net dat ze de douane nog konden omkopen”, sneerde een van de advocaten van het viertal.

Het opmerkelijke verhaal gaat al terug tot eind 2007 en kende toen al een bijzonder vreemd begin. Op 22 december stond plots een trucker aan de deur bij het nu 73-jarige echtpaar H. in Diksmuide. ““Ik ben in panne gevallen met mijn vrachtwagen. Kan ik mijn lading paprika’s hier afzetten? Binnen enkele dagen komt een collega dit oppikken”, meldde de trucker. Naar eigen zeggen hadden H. geen argwaan. Kort daarna vielen de politie en douane echter massaal binnen op hun erf. Wat bleek? Onder de paprika’s werden liefst 14 miljoen stuks illegale sigaretten gevonden. H. probeerde iedereen te overtuigen dat ze van niets wisten maar na een lange procedure werden ze niet geloofd. Het gevolg: een straf en 400.000 euro boete aan de douane. De financiële strop dreigde.

Hoge piefen douane

Het echtpaar en hun kinderen zochten dan ook verwoed een oplossing. In 2016 leek de zoon die gevonden te hebben. “Hij leerde de 48-jarige W.B. uit Menen kennen die hen voorstelde aan de 56-jarige G.S. uit Houthulst”, sprak hun advocaat. “Er werd hen gezegd dat ze hoge piefen kennen bij de douane die hun zaak konden regelen. Daarvoor moesten ze wel eerst dure commissies betalen en hun diensten vergoeden, zo zou de zaak geblokkeerd worden. Toen ze argwaan kregen werd een etentje georganiseerd. De 52-jarige T.R. uit Kortrijk en de 55-jarige F.S. uit Ingelmunster schoven mee aan tafel. Uiteindelijk werd daar een enveloppe met 30.000 euro cash geld overhandigd. Daardoor zou de openstaande boete aan de douane fel geminderd worden.” Dat draaide uiteindelijk anders uit: het echtpaar had door dat het opgelicht was en diende met het schaamrood op de wangen klacht in.

Poging omkoping douane

Het viertal werd nu veroordeeld, een vijfde man wegens gebrek aan bewijzen vrijgesproken. G.S. gaf toe het koppel moedwillig te hebben opgelicht en kreeg als ‘spin in het web’ de zwaarste straf: 18 maanden effectief en 1.200 euro boete. Hij cashte het geld om zijn zware gokverslaving te financieren. De andere drie beklaagden kregen acht en tien maanden effectief en 1.200 euro boete. Ze gingen allemaal voor de vrijspraak maar de rechter oordeelde dat elk van hen hun rol speelde. Een van de advocaten deelde nog een sneer uit aan het echtpaar H. “Eigenlijk hebben zij in deze zaak zelf actief geprobeerd om de douane om te kopen. Daar gingen ze echt van uit. Het is onbegrijpelijk dat zij hiervoor nooit vervolgd werden. In deze zaak werden de omkopers eigenlijk opgelicht. ” (JH)