Valse Congolese rijbewijzen zouden pas het topje van de ijsberg zijn: “Voorzitter, laat u niet naaien!”

Een 26-jarige man uit Knokke ontkent dat hij in 2021 rondreed met een vals Congolees rijbewijs. Maar volgens het openbaar ministerie is de man een meesteroplichter en is dit slechts het topje van de ijsberg. “Laat u niet naaien, u zal de zoveelste in de rij zijn”, richtte de procureur-generaal zich tot de voorzitter van het hof.

In maart 2021 werd de 26-jarige A.S. met Congolese roots in Brugge uit het verkeer gehaald tijdens een controle. Hij legde een internationaal Congolees rijbewijs voor en beweerde dat zijn nationaal Congolees rijbewijs bij de gemeente Oostkamp lag om dit in te ruilen voor een Belgisch rijbewijs. Maar zowel het nationaal als het internationaal Congolees rijbewijs bleken vals.

A.S. betwistte de valsheid en beweerde bij hoog en bij laag dat hij in 2017 in Congo zijn rijexamen had afgelegd. Maar op de attesten van echtheid stond januari 2015 als datum van afgifte vermeld. Zijn bewering kon dus niet kloppen. De rechtbank in Brugge veroordeelde hem daarop tot drie maanden cel en een boete van 400 euro.

Alles is te koop

In beroep blijft zijn advocaat erbij dat zijn cliënt in 2017 in Congo zijn rijbewijs heeft gehaald op 19-jarige leeftijd. “Hij was zich van geen kwaad bewust!” Dat de certificaten van echtheid een andere datum van uitgifte vermelden, doet de advocaat af als een fout uit Congo. “De FGP (federale gerechtelijke politie) zegt dat zijn beide rijbewijzen over de hele lijn vals zijn en de vereiste veiligheden ontbreken. En daar moet ik het mee doen! Toon mij wat er vals aan is, wat die veiligheden zijn!”

Hij gaat vol voor de vrijspraak. Maar de procureur-generaal is daar allerminst mee akkoord. “Geef toe: alles is te koop in Congo, het is daar een nationale sport!” Bovendien wordt A.S. sinds mei 2022 in liefst zeven of acht dossiers van oplichting genoemd. “Ik heb eens uw dossier open gedaan en ben onmiddellijk moeten gaan zitten!”

Onderpand

Eén van de opvallendste feiten zou S. gepleegd hebben met een peperdure Mercedes E63 AMG. De jongeman bestelde de luxewagen – prijskaartje 150.000 euro – maar betaalde die niet. Hij fabriceerde nog een vervalste overschrijving, maar de haring braadde niet en A.S. kreeg de wagen niet te zien. Intussen was hij er wel in geslaagd de auto in te schrijven en een nummerplaat aan te vragen. Met de nummerplaat en het inschrijvingsbewijs zou A.S. vervolgens voor honderdduizenden euro’s aan leningen hebben afgesloten.

Hij gebruikte de Mercedes – die dus de zijne niet was – als onderpand en overtuigde zijn slachtoffers met de documenten. De slachtoffers kregen hun geld uiteindelijk niet meer terug. A.S. zou de wagen ook nog verkocht hebben. De klant betaalde een voorschot, maar kreeg de Mercedes nooit te zien. Naar het voorschot kon hij fluiten. Een gelijkaardig verhaal zou zich hebben voorgedaan met een Landrover Defender.

Goudstaven

Nog andere slachtoffers zouden de jongeman voor 250.000 euro aan goudstaven hebben toegestopt om te verkopen. Maar dat gebeurde niet en de slachtoffers bleven berooid achter. De twee valse rijbewijzen zijn volgens de procureur-generaal dan ook slechts het topje van de ijsberg.

“Ik begin zo lichtjes te vermoeden dat jij een meesteroplichter bent”, zei de procureur-generaal die zich vervolgens richtte tot de voorzitter van het hof: “Laat u niet naaien! U zal de zoveelste in de rij zijn!” Hij vorderde een jaar cel voor de valse rijbewijzen. “De straf van drie maanden en 400 euro boete is ook absurd. Weet u wat het kost in België aan tijd en geld om aan een rijbewijs te komen? Tegen zo’n mensen moeten we hard optreden! En ik verkeer in de overtuiging dat we meneer hier nog vaak gaan terugzien!”

Echt rijbewijs

Zijn advocaat besloot dat de procureur-generaal opnieuw geen enkel bewijs naar voor bracht. “Blijkbaar hebben wij hetzelfde dossier niet, want bijna alles wat hij zei, gaat over andere zaken.” Overigens heeft A.S. nu wel een echt Belgisch rijbewijs, maar wel pas sinds 23 mei van dit jaar. “Hij heeft er twee jaar over gedaan om dat te behalen. Hoe kon hij dan intussentijd met die Mercedes en Landrover rijden?”, kon de procureur-generaal een laatste steek niet laten. Uitspraak op 20 september. (OSM)