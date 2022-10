Vakantieganger krijgt werkstraf na kopstoot tegen federaal politieman

Een 57-jarige man uit het Antwerpse moet een werkstraf van 50 uren vervullen omdat hij afgelopen zomer een federaal politieman een kopstoot op de neus had. Dat gebeurde toen die vroeg om zijn verkeerd geparkeerde auto te verzetten.

Zoals de afgelopen jaren sprongen ook deze zomer manschappen van andere politiezones en de federale politie bij tijdens de drukke zomer in Westkust. Zo ook federaal politieman G. Eind juli zag hij hoe de 57-jarige O.C. zijn auto verkeerd had geparkeerd. “Hij sprak de man aan en wou overgaan tot een alcoholcontrole, maar de discussie liep meteen uit de hand”, sprak de procureur. “O.C. weigerde eerst uit te stappen en gaf vervolgens een kopstoot op de neus van de politieman. Die liep daarbij verwondingen op.”

Er werd een celstraf van vier maanden en een geldboete geëist. De advocaat van O.C. vroeg een werkstraf. “Hij zat toen in een slechte periode nadat zijn vader en moeder kort na elkaar overleden en er nog meer slecht familiaal nieuws kwam. Normaal gaat hij nooit uit, maar deze keer deed hij dat toch en dronk teveel om echt eens alles te vergeten. De feiten gebeurden dus in een slechte periode in zijn leven.. Hij heeft ook nog een blanco strafblad. De man kreeg een werkstraf van 50 uren. (JH)