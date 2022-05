Vader voor rechter voor slagen aan zoontje (9): “Pedagogische tikken, nooit met riem of schoen”

Een 52-jarige man uit Kortrijk ontkende woensdag voor de rechtbank in Kortrijk dat hij zijn 9-jarig zoontje af en toe met een schoen of riem op de billen sloeg. Af en toe een pedagogische tik om zijn gedrag te corrigeren bekende hij wel.

Het was de moeder van de jongen die bij de politie klacht indiende tegen Bernard K. Dat gebeurde nadat het zoontje aan een opvoedster op school had verteld dat hij regelmatig met een schoen of riem hard op de billen werd geslagen door zijn vader. De openbare aanklager vorderde een celstraf van 4 maanden en een boete. “Ik sloeg nooit met een riem of een schoen”, aldus K. “Ik zie mijn kinderen graag. Die klacht is een poging om mijn kinderen van mij af te nemen in het kader van de echtscheiding.” Vonnis op 22 juni. (LSi)