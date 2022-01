Vader veroordeeld voor aanranding 10-jarige dochter

Geen 3 jaar cel voor verkrachting van zijn 10-jarige dochter maar toch wel een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden voor aanranding. Dat is de straf die een 57-jarige vader uit Wervik van de rechter in Kortrijk kreeg. De rechtbank vond dat hij haar ongepast betastte en tijdens het wassen te ver ging. “We aanvaarden wel dat u geen seksuele bedoelingen had”, aldus de rechter.

Eind maart 2021 stapte de halfzus van het slachtoffer naar de politie en diende een klacht in tegen de vijftiger. Aan haar had de 10-jarige dochter van de man verteld dat haar vader haar tot in haar vagina waste met een washandje, zonder ondergoed met haar in bed sliep, foto’s nam in de douche, onder haar kledij over haar lichaam wreef, …

“Ik waste haar soms nog omdat ze zelf niet hygiënisch genoeg was”, vertelde de man aan de rechter. “Maar ik had daarbij geen enkele kwade bijbedoeling. De aanrakingen waren dan weer speels bedoeld. Ik knuffel graag en ze had het graag. De foto’s in de badkamer nam ik om haar te tonen dat er een grote blauwe plek op haar rug zat die ze zelf niet kon zien.”

Grens

In haar verhoor gaf het meisje zelf aan dat ze de aanrakingen van haar vader niet leuk vond. Dat las de rechter ook voor. “Niet jij maar zij mag haar grenzen aangeven”, aldus de rechter.

Met de voorwaardelijke veroordeling trok de rechtbank een duidelijke grens. “De privacy van je dochter is toch wel overschreden”, klonk het. De vader had de volledige vrijspraak gevraagd. Zijn dochter verblijft nog altijd via een week-weekregeling bij hem. (LSi)