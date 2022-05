Vader uit Brugge die skater (15) kopstoot gaf voor ogen van zijn kinderen krijgt vier maanden celstraf met uitstel

Een 38-jarige Bruggeling heeft van de rechter vier maanden celstraf met uitstel gekregen voor een kopstoot aan een vijftienjarige skater. De man beweerde dat het niet met opzet was.

Op 24 augustus 2019 was M.C. (38) met zijn kinderen aanwezig op een skatepark in Brugge. Het slachtoffer was er ook en vroeg de aanwezige jongeren op een bepaald moment om afstand te houden zodat hij een truc kon doen op zijn skateboard.

Angststoornis

“Hij kwam net terug van een skatekamp en wou tonen wat hij geleerd had”, pleitte de advocaat van de jongen voor de Brugse strafrechtbank.

“Maar de beklaagde vond het niet kunnen dat zijn kinderen uit de weg moesten gaan en gaf hem een kopstoot. Dat liet een diepe indruk op hem na. Hij kampt met een angststoornis en durft niet meer alleen over straat lopen of naar school fietsen.”

De ouders van de jongen stelden zich eveneens burgerlijke partij. “Onze zoon wou gewoon geen ongelukken veroorzaken”, sprake de moeder. “Met geweld los je toch niets op? Het is heel jammer dat zijn eigen kinderen dit moesten zien.”

Bekend bij het gerecht

M.C., die al vaker met het gerecht in aanraking kwam, ging zelf voluit voor de vrijspraak. “Het slachtoffer was helemaal niet zo vriendelijk”, pleitte zijn advocaat.

“Hij joeg de kinderen van mijn cliënt gewoon weg. Mijn cliënt verhief zijn stem maar heeft geen fysiek geweld gebruikt. Het skatepark bevindt zich vlak bij een sportterrein en toen mijn cliënt in zijn ooghoek plots een bal op hem af zag komen, probeerde hij weg te duiken. Zo kwam hij met zijn hoofd tegen dat van die jongen terecht. Het was dus niet met opzet.” De rechter hechtte evenwel geen geloof aan die uitleg. (AFr)