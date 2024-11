Vader riskeert drie jaar cel voor onmenselijke behandeling tienerkinderen: “Gloeiende lepel secondenlang op hun hand geduwd, als straf”

“Je zou als vader een vertrouwenspersoon moeten zijn voor je kinderen, maar je hebt je gedragen als een beul.” Een 43-jarige vader uit Pittem kreeg het er van de openbare aanklager flink van langs op de rechtbank in Kortrijk. Daar bleek dat de vader zijn kinderen van 10, 11 en 13 sloeg. Maar de straffen gingen nog veel verder…. “Ik riep hem nog toe dat we hier niet meer in Palestina zijn”, aldus zijn broer, die niettemin ook mee op het beklaagdenbankje zat.

Op 16 mei 2023 brachten de verantwoordelijken van een Izegemse school twee kinderen binnen op de spoeddienst van de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Ze bleken tweedegraads brandwonden op de rug van hun handen te hebben. “Papa heeft een verhitte metalen lepel secondenlang tegen ons hand geduwd, als straf”, verklaarden de kinderen.

Wat volgde was een onderzoek naar wat er zich achter de muren van de woning van het gezin van de alleenstaande man en zijn 35-jarige inwonende broer afspeelde. De schooldirecteur getuigde alvast dat hij al enkele keren blauwe plekken bij de drie kinderen had vastgesteld.

Straffen

Verhoren van de kinderen maakten duidelijk dat hun vader hen af en toe sloeg, met de hand, een schoen of zelfs een broeksriem. Of “hen soms schopte alsof ze een voetbal waren”.

Het tafereel met de gloeiende lepel was het gevolg van een discussie rond 30 euro die was verdwenen. De kinderen verklaarden er niets meer te maken te hebben, maar een lijfstraf volgde. De oudste dochter moest de lepel op het vuur verwarmen, de vader zorgde voor de executie terwijl zijn broer er stond op te kijken en niet ingreep. Volgens de kinderen had de oom ook soms last van losse handjes.

Beter leven

De vader bekende dat hij zijn kinderen soms sloeg. “Met de hand, nooit met een broeksriem”, vertelde hij aan de rechter in Kortrijk. “Die straf met de gloeiende lepel ging inderdaad te ver. Ik wil mijn kinderen een mooi leven geven.”

Na de onmenselijke behandeling werden de kinderen door de jeugdrechter geplaatst. Met mondjesmaat wordt het contact met hun vader hersteld. “Hij heeft veel moeite gedaan om zijn kinderen naar België te halen”, aldus advocaat Randall Huysentruyt. “Om hen een beter leven te geven. Maar zijn straffen gingen inderdaad veel verder dan de pedagogische tik.”

De vader vloog 2,5 maanden in voorhechtenis in de cel en riskeert nu voor de correctionele rechtbank een celstraf van drie jaar. “Misschien best met voorwaarden, zodat er omkadering en begeleiding is in het gezin”, aldus de openbare aanklager. “Zijn grootste straf is sowieso dat zijn kinderen zijn geplaatst”, aldus nog Randall Huysentruyt. “Hij wil zijn best doen om zijn gezin zo snel mogelijk te herenigen. Hij stond als alleenstaande vader onder grote druk, temeer zijn ouders in zijn thuisland in Palestina gezondheidsproblemen kennen.”

Hij vroeg de rechter een straf met begeleidende voorwaarden op te leggen.

Schuldig verzuim?

De oom stond mee terecht omdat hij niet ingreep toen de kinderen de gloeiende lepel op hun handen kregen en omdat hij af en toe zelf de kinderen zou geslagen hebben. “Ik heb de kinderen nooit mishandeld”, ontkende hij. “Ik zorgde er zelfs voor toen mijn broer voor enkele weken naar Palestina reisde. Toen ik het tafereel met de gloeiende lepel zag, heb ik ruzie gemaakt met mijn broer en ben daarna weggegaan. Ik kon tegen mijn eigen broer toch geen klacht indienen? Maar de kinderen willen mij nog altijd graag terugzien.”

Vonnis op 10 december. (LSi)