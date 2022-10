Vader en zoon voor rechter na geweld tegen rivaliserende familie in De Panne: “Ze zijn de maffia”

Een 44-jarige vader en zijn 24-jarige zoon moesten zich bij de strafrechter verantwoorden wegens geweld tegen een rivaliserende familie in De Panne. Beiden maken zich al een tijdje het leven zuur. “Ze gedragen zich als de maffia in ex-Joegoslavië, maar dan hier”, sprak de advocaat van de burgerlijke partijen.

De ruzies tussen de families H. en M. begonnen in 2019 te escaleren. Vaak ging het om geweld openlijk op straat. Bij politiezone Westkust liepen dan ook verschillende meldingen binnen. Zo werd een van de burgerlijke partijen in de Zeelaan op straat al eens klemgereden en werden die feiten ook gefilmd. “Het geweld laaide hoog op”, zegt de advocaat van de familie M. “Nog altijd hebben ze schrik van die andere familie. Ze werden ook al bedreigd met een baseballbat, andere wapens en aan de deur werd hun dochter en moeder ermee bedreigd om verkracht te worden. Het zijn toestanden die in hun land van hun roots – ex-Joegoslavië – misschien gangbaar is bij de maffia, maar niet hier in De Panne.”

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij F.H. en J.H. Beiden kregen in mei tien en acht maanden cel en tekenen nu verzet aan. “Die beweringen zijn grotesk”, sprak hun advocaat. “Ik kan enkel vaststellen dat ze voor een grote wederzijdse vechtpartij niet eens vervolgd zijn voor slagen, maar wel voor bedreigingen. Enkel voor een andere vechtpartij worden ze vervolgd en daar geven ze hun aandeel ook in toe, zoals ze altijd doen. Maar de opgelegde straf en zeker de 3.000 euro schadevergoeding is veel te hoog.”

Vonnis op 22 november. (JH)