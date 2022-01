Vader en zoon krijgen jaar cel nadat ze peperdure toestellen lieten verdwijnen uit zieltogende buurtwinkel in Torhout

De 29-jarige zaakvoerder van de voormalige buurtwinkel De Vroegmarkt in Torhout heeft in de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor misbruik van vertrouwen en het wegmaken van in beslag genomen goederen. Zijn vader kreeg een jaar celstraf met uitstel voor zijn aandeel in de zaak.

Een tweetal maanden voor de superette op 24 september 2018 failliet werd verklaard liet de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de inboedel. De zaakvoerders hadden immers een openstaande schuld van 20.000 euro bij de eigenaar van hun pand, een vastgoedmakelaar uit Torhout.

Maar toen de deurwaarder met het oog op de boedelverkoop op 23 augustus de winkel langs de Schavelarestraat binnenstapte bleken alle dure toestellen verdwenen. Het ging onder meer om een Fiat 500, vlees-, kaas- en broodsnijmachines, kippenspit, een muziekinstallatie en een fornuis.

Garagebox

De zaakvoerders, D.D. (29) uit Roeselare en zijn vader D.D. (58) uit Middelkerke, weigerden te vertellen waar de goederen zich bevonden en wasten hun handen in onschuld. Anderhalve maand na het faillissement van de winkel diende ook de leverancier van de weegschalen en het kassasysteem een klacht in. Vader en zoon hadden de toestellen ter waarde van 15.000 euro immers nooit betaald. Op 10 augustus 2020 werd een deel van de inboedel uiteindelijk teruggevonden in een garagebox langs de Oostendestraat in Torhout.

De twee beklaagden zijn de feiten altijd blijven betwisten en vroegen de vrijspraak. Maar de rechter verwees naar de verklaringen van de boekhouder die stelde dat de vader hem gevraagd had om de goederen kort voor het faillissement op naam te zetten van zijn schoonouders. De man weigerde dit echter te doen en verklaarde dat hij bovendien gezien had hoe de zoon de spullen via het internet probeerde te verkopen.

Afpersing

Naast een celstraf werden vader en zoon ook veroordeeld tot het betalen van een totale schadevergoeding van 48.000 euro. Zoon D.D. was niet aan zijn proefstuk toe en kreeg al eens een jaar celstraf met uitstel voor schriftvervalsing.

Opmerkelijk: vrijdag doet de rechter ook nog uitspraak in een zaak, waarin vader en zoon slachtoffer zijn van afpersing. Een man, bij wie ze 50.000 euro hadden geleend om hun cashflowprobleem aan te pakken, dreigde er immers mee om de Russische maffia op hen af te sturen. Hij was het moe dat ze hun schuld systematisch terugbetaalden met mayonaise-emmers vol muntjes.

(AFr)