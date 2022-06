Vader die zoontje (per ongeluk) vergiftigde vrij onder strenge voorwaarden

De 33-jarige man uit Kortrijk die de afgelopen drie weken in de cel doorbracht na de vergiftiging van zijn zoontje werd vrijgelaten. In eerste instantie werd de man ervan verdacht opzettelijk suboxone toe te dienen aan zijn pasgeboren zoon, maar uit toxicologisch rapport blijkt dat het eerder over een menselijke fout gaat.

Begin juni werd de baby van zes weken oud in comastoestand naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat het kind een kleine hoeveelheid suboxone had binnengekregen. Dat is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om af te kicken van heroïne, te vergelijken met methadon. Door zijn psychologische problemen in het verleden dacht de onderzoeksrechter dat de man misschien van plan was om zichzelf en zijn zoontje om het leven te brengen. De man werd aangehouden en verbleef de afgelopen die weken in de cel.

Opgelucht

Hoewel hij vanaf het begin schuldinzicht toonde en toegaf dat hij als enige verantwoordelijk was voor het incident, bleef de man ontkennen dat hij het middel opzettelijk toediende. “De suboxone werd bewaard op een plank in de keuken net boven de babyvoeding. De man brak zijn pillen vaak in twee, om een meer gecontroleerde dosis binnen te krijgen. Hij vermoedde dat er zo ofwel kruimels in de babyvoeding zijn beland of dat die via zijn vingers in de mond van zijn zoon zijn terechtgekomen. Uit het toxicologische rapport blijkt dat dit inderdaad de meest waarschijnlijke piste is”, vertelt zijn advocaat Bram Elyn.

“Het is meer dan waarschijnlijk dat de baby per ongeluk het gif heeft binnen gekregen”

De onderzoeksrechter besloot daarop om de Kortrijkzaan vrij te laten en gaat momenteel uit van een onopzettelijke vergiftiging. De jeugdrechter heeft de man wel enkele strikte voorwaarden opgelegd. Zo mag hij nooit alleen zijn met zijn zoon. De mama of grootmoeder van de baby moet dus altijd in dezelfde ruimte aanwezig zijn. Zijn medicatie mag hij niet meer thuis bewaren of innemen, daarvoor moet hij een beroep doen op zijn apotheker. Tot slot moet hij op onregelmatige tijdstippen zijn urine laten controleren.

“Mijn cliënt kan zich volledig vinden in deze voorwaarden. Hij is heel opgelucht dat het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat er van opzet geen sprake is. Momenteel stelt het jongentje het heel goed, nu kan iedereen enkel nog hopen dat hij er geen blijvende schade aan overhoudt”, aldus Bram Elyn.