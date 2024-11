Vader (41) vrijgesproken voor verkrachting dochter (7), wel veroordeeld voor aanranding: “Als goed zorgende ouder olie over haar schaamstreek gewreven”

Een 41-jarige man uit Koekelare is vrijgesproken voor de verkrachting van zijn 7-jarige dochter. Helemaal vrijuit gaat hij niet, want hij werd wel veroordeeld voor aantasting van de seksuele integriteit en bezit van kinderporno.

Op 18 augustus 2022 diende de moeder van het meisje uit Hooglede klacht in tegen haar ex. Ze had ervaren dat haar gedrag was veranderd en alle alarmbellen gingen af toen het meisje ook aan de nieuwe partner van de moeder vroeg om olie over haar vagina te wrijven. “Omdat papa dat ook doet, soms wel een half uur lang. Dat kriebelt en is leuk”, aldus het meisje. Tijdens het onderzoek dat volgde, kon bij een huiszoeking een honderdtal kinderpornografische afbeeldingen bij de vader gevonden worden. “Verwerpelijk”, vond de openbare aanklager, die vijf jaar cel vorderde.

Pijn

De vader ging resoluut voor de vrijspraak. “De dochter was vroegrijp en ging al snel zelf op verkenning van haar lichaam”, aldus advocaat Stijn Dewolf. “Hij stond als alleenstaande vader een hele tijd alleen in voor haar opvoeding en probeerde dat zo goed mogelijk te doen. Hij kocht het boek ‘Help, mijn kind denkt aan seks’ van Goedele Liekens in zijn zoektocht om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Hij heeft geen interesse in kinderen. Die kinderporno moet ooit eens in 2007 zijn gedownload en mee zijn verhuisd naar andere computers, zonder dat hij dat nog besefte. Toen de dochter pijn had aan haar vagina, probeerde hij als een goed zorgende ouder te helpen door Zwitsalolie over haar schaamstreek. Dat was misschien wel een verkeerde beslissing”, aldus de man. “Vraag is wel of dit strafbaar is”, aldus nog Stijn Dewolf.

Voorwaarden

De rechter oordeelde dat het insmeren van de schaamstreek met Inotyolzalf kaderde in de zorg van de vader, zonder seksuele bedoelingen. Voor verkrachting werd de man dus vrijgesproken. Maar het langdurig met baby-olie inwrijven kwalificeerde de rechter wél als aantasting van de seksuele integriteit. Daarvoor, en voor het bezit van de kinderporno, kreeg de man een volledig voorwaardelijke celstraf van twee jaar. Hij moet zich ook aan enkele voorwaarden houden als hij die straf niet effectief wil laten worden. Tien jaar lang mag hij geen leidinggevende functie vervullen bij activiteiten met minderjarigen. In totaal moet hij zo’n 5.000 euro schadevergoedingen betalen. (LSi)