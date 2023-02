Vader (37) van vier kinderen uit Diksmuide loopt 23ste veroordeling op in politierechtbank: zware geldboete en levenslang ontzet

Een 37-jarige man uit Diksmuide is al voor de 23ste keer veroordeeld in de politierechtbank. De vader van vier kinderen blijft maar rijden ondanks het feit dat hij al voorgoed ongeschikt werd verklaard om nog te rijden met een voertuig. Hij kreeg vier maanden cel, één jaar rijverbod en 7.200 euro boete.

Op 14 augustus vorig jaar zette de politie de wagen van de 37-jarige J.S. uit Diksmuide aan de kant. Het was niet moeilijk om hem te betrappen, want de man is al jarenlang gekend bij de politie en het gerecht. Hij liep in totaal al 27 veroordelingen op waarvan 22 eerder in de politierechtbank.

Rijverbod

De man maakt er op de weg een echt brokkenparcours van en werd al meermaals betrapt achter het stuur terwijl hij al een rijverbod had lopen. Hij wordt door de politie dus sterk in de gaten gehouden wanneer hij niet in de gevangenis zit. “Dat was ook op 14 augustus vorig jaar het geval”, zegt de procureur.

“De politie was ervan ingelicht dat hij met de wagen rondreed ondanks het feit dat hij door artikel 42 al definitief rijongeschikt werd verklaard. Toen de politie hem in zijn wagen aantrof, reed hij dus niet alleen ondanks een rijverbod maar had ook nog eens iets teveel gedronken en verklaarde hij bovendien zelf dat hij amfetamines had genomen. Die man leert maar niet uit zijn fouten en daarom vragen we een zeer zware straf.”

Alcohol

“De rode draad doorheen het leven van J.S. is alcohol en dan neemt hij niet de meest verstandige beslissingen”, sprak zijn advocaat. “Hij heeft vier jonge kinderen en wil zijn verantwoordelijkheid voor hen opnemen. Daarom is hij goed bezig met zijn reclassering om terug vrij te komen.”

Daar had de rechter geen oren naar. “Reclassering of niet: u hebt heel wat ervaring in de rechtbank en weet dat u de regels moet volgen”, was de politierechter streng naar de man toe. “In het verkeer zijn er geen eenvoudige regels. Zoals dat u een rijverbod moet naleven en niet achter het stuur moet kruipen. Als u die regels niet kunt volgen dan hoor je niet thuis op de weg, maar in de gevangenis. En als jij uw leven wilt doorbrengen in de gevangenis dan is dat uw zaak.”

De man kreeg daarop vier maanden effectieve celstraf, 7.200 euro boete en één jaar rijverbod. Bovendien werd hij opnieuw definitief rijongeschikt verklaard. De man zal dus nog een tijdje in de gevangenis moeten blijven. (JH)