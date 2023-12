“Uniek gegeven”: Beschuldigd voor doodslag na mislukte ripdeal, nu voor rechtbank als slachtoffer bij zelfde feit

Tijdens een mislukte ripdeal in Roeselare werd Agaverdi Mahmudov (18) uit Menen in februari 2020 doodgeschoten. Dader Sacha Brunessaux, die tot tien jaar cel veroordeeld werd, krijgt in het kader van die feiten nu 1 euro schadevergoeding. Hij werd volgens de rechter slachtoffer van een poging diefstal.

Uit de hand gelopen drugsdeal

Een uniek gegeven. Daar was iedereen er het over eens. Dat een voor doodslag veroordeelde man als slachtoffer in dezelfde feiten voor de rechter verschijnt? Het was het geval voor Sacha Brunessaux. De 23-jarige kreeg in maart dit jaar een celstraf van tien jaar omdat hij de 18-jarige Menenaar Agaverdi Mahmudov neerschoot.

Dat gebeurde tijdens een drugsdeal die helemaal uit de hand liep. Op 25 februari spraken beiden af aan het Geitepark in Roeselare. Brunessaux zou 250 gram cannabis verkopen aan Mahmudov. Zou, want die laatste had niet de intentie te betalen. Met drie kompanen in zijn zog zou hij zijn slag slaan. Echter, in de schermutseling in het kader van die ripdeal werd een fataal schot gelost.

Vervolg

Een goed halfjaar na het assisenproces kregen die feiten dus nog een staartje. Twee van de kompanen van Mahmudov, Tom L. (24) en Yassine M. (24), moesten zich verantwoorden voor een poging afpersing. De rechter oordeelde dat het om een poging diefstal ging en besloot het duo daarvoor te veroordelen.

Meester Koen Blomme vroeg de vrijspraak voor L. Hij zou pas na de knal naar de plaats geweest zijn om zijn stervende vriend te helpen. Meester Thomas Vandemeulebroucke vroeg dan weer de opschorting van straf voor M. omdat die enkel optrad als chauffeur. De rechter volgde niet en legde een celstraf van vijftien maanden en een boete van 800 euro op. De celstraf is wel met uitstel, afgezien van de voorlopige hechtenis.

Brunessaux, al veroordeeld voor doodslag, wordt een schadevergoeding van 1 euro toegekend. Dat hij zich burgerlijke partij had gesteld, was volgens hem vooral om zijn stem te laten horen in het debat. “Ik wil er geen geld uitkloppen, maar wil dat de waarheid aan het licht komt”, klonk het tijdens de vorige zitting. (JDr)