Uitzonderlijk vandalisme in station van Ieper blijft niet onbestraft: Franse jongere riskeert celstraf

Twee vernielde voedingsautomaten, een stukgeslagen loket en toegangsdeur, overal glasscherven… een groep jongeren richtte twee maanden geleden een enorme ravage aan in het station van Ieper. Een deel kon ontkomen via de noodrem op de trein, maar een meerderjarige werd gevat en riskeert nu een effectieve gevangenisstraf.

De feiten gebeurden in de vroege uren van 12 december 2021. Uitgerekend een dakloze man, die al eens veroordeeld werd in de Ieperse rechtbank, bracht de treinbegeleider op de hoogte van het vandalisme door de jongeren, die probeerden te vluchten met… de trein. De politie snelde naar het eerstvolgende station in Komen, maar kon niet alle verdachten klissen.

“Want een van de jongeren had de noodrem in werking gesteld, waardoor ze konden wegvluchten”, sprak de procureur maandag in de correctionele rechtbank van Ieper. “De politie kon nog twee jongeren vatten. De ene was minderjarig, de andere meerderjarig.”

Ongeloofwaardig verhaal

Het gaat om de Fransman Dylan B. “Tijdens de fouille werden snoeprepen aangetroffen. De beklaagde bekende dat hij ze gestolen had, maar ontkende dat hij schade had aangericht”, aldus de procureur. “Een ongeloofwaardig verhaal, want zijn hand was gezwollen en op camerabeelden is te zien hoe hij iets zodanig hard gooit, dat hij ten val kwam.”

De procureur vordert een effectieve celstraf van vijf maanden en een boete van 75 euro. B. kwam niet opdagen om zich te verdedigen. Vonnis op 7 maart. (TP)