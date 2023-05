Uitbater pittabar in Veurne riskeert straf voor gebruik van cocaïne in zaak

De uitbater van een pittabar in Veurne riskeert zes maanden celstraf omdat bij controles bleek dat er cocaïne werd gebruikt in zijn zaak. A.A. wordt zelf ook verdacht van het gebruiken van drugs, maar ontkent zelf alles. “Ik kan toch niet iedereen fouilleren om te zien of ze drugs bij hebben als ze bij me binnenstappen?”, zegt de man.

In oktober vorig jaar hield de politie een controleactie in de pittazaak van de man in Veurne. “Dat kwam omdat er bij de politie informatie was binnen gekomen dat er in zijn zaak drugs werd gebruikt en verhandeld”, sprak de procureur.

“Er was contact met enkele gebruikers die zeiden dat ze de drugs van A.A. in zijn zaak konden kopen. Tijdens de inval werd ook een speurhond ingezet. Die deed een rondgang zowel in de zaak als in het privégedeelte en reageerde telkens positief. Er werd een klein zakje met cocaïne gevonden en ook geld bleek aangetast te zijn door de drugs. A.A. verklaarde ook zelf dat hij nog naar Nederland is gereden om de drugs te kopen. Uiteindelijk konden we de verkoop van cocaïne in zijn zaak niet hard maken maar vervolgen we A.A. wel voor het bezit van drugs in zijn zaak. We vragen zes maanden cel en 8.000 euro boete.”

Niet fouilleren

De man zelf gaat resoluut voor de vrijspraak. “De zaak werd blijkbaar aan het licht gebracht door getuigen die zeggen dat daar cocaïne werd gedeald”, sprak meester Herman Baron. “Maar dan lees ik de verklaringen van die mensen, zelfs een huisarts, die stellen nooit iets gezien te hebben en daar enkel een pitta kwamen halen. A.A. zelf is totaal geen gebruiker. Jaren geleden ging hij eens drugs kopen in Nederland, op dat vlak werd hij misbegrepen. En dat de drugshond positief reageerde is zijn fout niet. Hij kan niet weten wie zijn zaak binnenkomt en drugs gebruikte.”

Dat beaamde ook A.A. zelf. “Ik kan toch niet iedereen fouilleren voor ze binnenkomen?”

Vonnis op 6 juni. (JH)