Uitbater nachtwinkel voor rechter nadat hij gesmolten ijsjes opnieuw invriest

Een Pakistaan moet zich voor de rechter verantwoorden nadat er verschillende inbreuken op de voedselveiligheid werden vastgesteld bij enkele controles in zijn nachtwinkel in Elverdinge, bij Ieper. Hij riskeert een boete.

Een 53-jarige Pakistaan staat voor de rechter in Ieper nadat er zijn nachtwinkel in Elverdinge een aantal overtredingen werden vastgesteld. De winkeluitbater kreeg drie keer een controle over de vloer tussen eind vorig jaar en mei dit jaar. Daarbij stelden de inspecteurs tal van inbreuken vast.

1.600 euro boete

Zo bleken ijsjes die deels waren gesmolten opnieuw ingevroren. Ook de houdbaarheidsdatum van verschillende voedingsproducten bleek overschreden. Na de eerste controle kreeg de uitbater een minnelijke schikking voorgesteld, maar die betaalde hij niet. Er kwamen nog verschillende processen-verbaal bij en er volgde uiteindelijk een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. De Pakistaan riskeert een boete van 1.600 euro. Ook het bedrijf achter de winkel wacht een boete. De beklaagde is echter geen zaakvoerder meer, hij liet ondertussen zijn winkel over aan iemand anders. De vijftiger hoopt op mildheid van de rechtbank. “De zaken gingen slecht en ik heb het wat laten hangen”, verklaarde de vader van 4 aan de rechter.