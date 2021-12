Uitbater nachtwinkel moet zich verantwoorden voor vechtpartij aan zijn winkel

Een 20-jarige Afghaanse uitbater van een nachtwinkel aan het station van Wervik riskeert een celstraf van 6 maanden voor een vechtpartij aan zijn winkel. Zelf ontkent hij slagen te hebben uitgedeeld.

Op 20 juni 2020 ontstond aan de Sana Night Shop in de Molenstraat in Wervik een schermutseling. Toen de politie arriveerde, bleek iemand een neusbreuk te hebben gelopen en iemand anders had verwondingen aan de hand. Een tweetal betrokkenen vluchtte ook weg.

Metalen staaf

Op het trottoir lag een metalen staaf, achteraf een deel van een kapstok zo bleek. Een getuige in café ’t Lusterke vertelde aan de politie dat iemand met een gele trui of jas slagen had uitgedeeld. Dat bleek nachtwinkeluitbater Ghafoor A. te zijn. “Ik kwam tussen om de vechters uit elkaar te halen maar heb niemand geslagen”, ontkende hij voor de rechter. Uitspraak op 3 januari. (LSi)