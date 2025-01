Uitbater Koekelaars café krijgt klappen van klant die niet naar huis wil: parket eist zes maanden cel

Een 31-jarige man uit Gistel riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden cel, eventueel met uitstel, voor een vechtpartij op café in Koekelare.

Toen de uitbater van een Koekelaars café in de nacht van 28 februari vorig jaar aangaf dat het stilaan tijd werd om naar huis te gaan, was dat duidelijk niet naar de zin van beklaagde B.P. (31). De Gistelnaar begon te discussiëren en verkocht de cafébaas uiteindelijk ook enkele klappen. Een klant die tussenbeide kwam, werd door B.P. omver geduwd en was twee dagen werkonbekwaam.

Dronken rijden

In zijn politieverhoor gaf de beklaagde enkel toe dat hij de cafébaas slagen gaf. “Al de rest wist hij naar eigen zeggen niet goed meer”, stelde procureur Lode Vandaele. “De beklaagde liep in het verleden al meerdere veroordelingen op voor dronken rijden.” Vandaele vroeg zes maanden cel, eventueel met uitstel, voor B.P., die donderdag niet kwam opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 13 februari. (AFr)