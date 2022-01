Uitbater CBD-shop in Oostduinkerke krijgt geldboete voor privébezit echte cannabis

De uitbater van een CBD-shop in de Leopold II-laan in Oostduinkerke, een winkel waar men niet-roesverwekkende cannabis kan kopen, is tot een boete van 1.520 euro veroordeeld wegens drugsbezit. In zijn woning werd namelijk een gebruikershoeveelheid echte cannabis aangetroffen door de politie. Nochtans hadden de speurders gehoopt een veel grotere vis te vangen.

Op het proces moest het Openbaar toegeven dat het dossier magertjes was uitgedraaid na gerechtelijk onderzoek. In december 2020 vielen de speurders massaal binnen in de CBD-shop in de Leopold II-laan in Oostduinkerke na een verklaring van een gekend cannabisgebruiker.

Die stelde dat hij regelmatig 100 gram THC-cannabis, de roesverwekkende variant, kocht van de uitbater. Die mag logischerwijs enkel CBD-cannabis verkopen, de variant die geen roes opwekt. De onderzoeksrechter gaf toestemming aan parket en recherche om binnen te vallen in de CBD-shop na ernstige vermoedens over handel in illegale drugs.

Verborgen ruimte

Een drugshond leidde de speurders naar een verborgen ruimte in de toonbank, met daarin een zak cannabis. De vermoedens leken te kloppen, want waarom zou er anders cannabis verborgen liggen?

“Maar op kosten van de uitbater werd de cannabis onderzocht. Het bleek effectief om CBD-cannabis te gaan. Zijn uitleg was dat hij twee aankooppistes had: een officiële en ‘minder’ officiële. Er zijn namelijk accijnzen verbonden aan CBD-cannabis. Een fiscaal dossier dus.

Er werd echter wél een gebruikershoeveelheid THC-cannabis aangetroffen in zijn woning. De man verklaarde gebruiker te zijn samen met zijn vriendin. Er zijn geen bewijzen dat hij effectief ooit illegale cannabis verkocht. De man wordt dus enkel vervolgd voor drugsbezit”, aldus de procureur, die wel akkoord ging met een opschorting van straf, op het proces. Zonder gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter was het allicht niet tot een proces gekomen.

De Veurnse strafrechter vond een opschorting – wel schuldig maar geen straf – niet aan de orde. J.D. werd veroordeeld wegens drugsbezit en krijgt daarvoor 1.520 euro boete. Hij moet ook opdraaien voor de gerechtskosten.

