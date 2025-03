Uitbater cafetaria De Valkaart mag cel nog niet verlaten na vermeende verkrachting

De uitbater van The Pub 42, de cafetaria in De Valkaart in Oostkamp, blijft een maand langer in de cel op verdenking van verkrachting. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagochtend. J.D. en een vrouw zouden in dronken bui seksuele handelingen uitgevoerd hebben, maar de vrouw diende nadien klacht in.

J.D. – het vaste boegbeeld van The Pub 42 – verblijft sinds kort in de gevangenis. De cafetaria van het sportcentrum is bijgevolg voor onbepaalde tijd gesloten. Een blaadje aan de deur waarop te lezen staat ‘tijdelijk gesloten’ moet de klanten inlichten, maar meer uitleg kwam er niet.

De uitbater zou afgelopen weekend in de cafetaria seksuele handelingen hebben gedaan met een vrouwelijke klant. Volgens onze informatie zouden zowel J.D. als het slachtoffer onder invloed van alcohol zijn geweest, maar was er volgens de uitbater wél sprake van wederzijdse toestemming. Na die bewuste avond trok het slachtoffer naar de politie om klacht in te dienen, want volgens het nieuw seksueel strafrecht kan een dronken persoon immers geen toestemming geven voor seks.

Raadkamer

Kort na de aangifte bij de politie werd J.D. opgepakt en belandde hij in de cel, waarna hij op maandag voor de Brugse onderzoeksrechter verscheen. Die besliste om de man verder aan te houden op verkrachting.

Vrijdagochtend verscheen J.D. – die zelf ook aanwezig was tijdens de zitting – voor een eerste keer voor de raadkamer. Advocaat Klaas Van Dorpe bevestigt de verdere handhaving. “De raadkamer heeft beslist mijn cliënt een maand langer aan te houden”, zegt meester Van Dorpe, die voor de rest geen commentaar kwijt wilt.