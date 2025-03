Twintigers dagen niet op voor proces na afpersing en diefstal bromfiets aan Waregemse station

Twee twintigers uit Zulte en het Waalse Ans riskeren elk een celstraf van twintig maanden voor diefstal en afpersing. Aan het station van Waregem dwongen ze een andere jongeman zijn bromfiets af te staan, ter compensatie van een (drugs)schuld van 500 euro. Beiden daagden niet op voor hun proces voor de rechtbank in Kortrijk.

De feiten speelden zich op 17 januari 2023 in de buurt van het Waregemse station af. Ersan S. (23) uit Ans en Viktor H. (25) uit Zulte merkten vanuit hun zwarte BMW een jongeman op die drugs en/of geld van hen zou hebben gestolen. Toen ze hem aan de tand wilden voelen, ging hij er met de bromfiets van een vriend vandoor. Het leidde tot een wilde achtervolging. De bromfietser kon ontkomen, maar daarmee was de kous niet af. Het duo dwong de eigenaar van de bromfiets zijn vriend te bellen om de bromfiets terug te brengen en dwong hem daarna een verkoopovereenkomst voor de tweewieler te ondertekenen. Ter compensatie van de openstaande schuld, zo klonk het. Zowel Ersan S. als Viktor H. lieten verstek gaan voor hun proces voor de rechter in Kortrijk. De openbare aanklager vorderde een celstraf van twintig maanden. Op 28 april volgt een vonnis. (LSi)