Twintiger voor rechter na joyride met Love Island-deelneemster in gestolen wagen vol juwelen in Knokke

Een 22-jarige jongeman uit Glabbeek moet zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor een joyride in een gestolen wagen, waarvan de koffer vol juwelen stak. Op de passagierszetel zat een vriendin, die deelnam aan Love Island. “Dit was een jeugdzonde”, pleitte de advocate van V.V.

Op 22 februari 2020 zette V.V. samen met vier vrienden de bloemetjes buiten in café Yssis in Knokke-Heist. De jongelui vonden aan de toog een bos sleutels en V.V. besloot om op de parking op zoek te gaan naar de bijhorende wagen. V.V. nam plaats achter het stuur van de Volvo en op de passagierszetel ging een van de vier anderen zitten, een jonge vrouw die enige enige bekendheid verwierf met haar deelname aan het realityprogramma Love Island. Ze verdient ook haar brood als influencer.

Uit zelfgemaakte filmpjes, die hij naar vrienden verstuurde, bleek dat V.V. en de vrouw een joyride maakten door Knokke. “De beklaagde had gedronken maar die filmpjes tonen aan dat hij goed wist wat hij deed”, stelde procureur Fauve Nowé. Het duo keerde niet veel later met de wagen terug naar de parking en besloot de koffer te openen. Daar troffen ze drie zakken aan met juwelen ter waarde van 20.000 euro. De wagen hoorde immers toe aan een juwelenverkoopster.

Zelf naar politie

Volgens de procureur namen de twee de juwelen mee naar hun appartement in De Haan, waar ook de drie anderen verbleven. Daags nadien werden de juwelen aan een willekeurige juwelierszaak achtergelaten. Maar V. ging ze volgens de procureur snel weer ophalen omdat hij per vergissing ook een koffertje van de vriendin had achtergelaten. Uiteindelijk beslisten de vijf jongeren om zelf naar de politie te stappen.

V.V. en de Love Island-deelneemster werd uitgenodigd voor een bemiddeling. Enkel de vrouw ging daarop in en vergoedde de schade aan de juwelen. V.V. deed dit niet en werd bijgevolg als enige voor de rechtbank gedaagd. “Mijn cliënt wil ook zijn verantwoordelijkheid nemen maar die juwelen waren simpelweg niet beschadigd”, pleitte zijn advocate Luna Onzia. “De feiten waren bovendien een gebruiksdiefstal. Hij was meteen van plan om de wagen terug te plaatsen. Dit was een jeugdzonde.”

Meester Onzia vroeg de gunst van de opschorting voor V.V., die zijn spijt uitdrukte. “Ik schaam mij. Dit is een wake-upcall geweest.”

De uitspraak volgt op 11 oktober. (AFr)