Twintiger veroordeeld tot 22 maanden cel voor medeplichtigheid aan gewapende overval op Lidl in Roeselare

Een 20-jarige man uit Roeselare is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van 22 maanden, deels met uitstel, voor zijn rol bij een overval op een Lidl-winkel. Hij wees zijn minderjarige broer als dader aan, maar de rechter oordeelde dat hij minstens medeplichtig is.

In de Roeselaarse vestiging van Lidl werd eind maart een gewapende overval gepleegd. De gemaskerde dader richtte een wapen op enkele kassiers en ging aan de haal met de inhoud van de kassa’s. Hij vluchtte daarna te voet weg. Kort na de feiten werd een huiszoeking gedaan bij een familie van wie de drie zonen al langer in de gaten werden gehouden door de politie.

In een slaapkamer vonden ze het pistool en het cash geld. De toen 19-jarige broer werd aangehouden op verdenking van de feiten.

Onterecht

Na enkele maanden in voorhechtenis vroeg hij om opnieuw verhoord te worden en duidde hij plots zijn minderjarige broer als dader aan. Die ontkende, maar in zijn gsm vonden de speurders berichten waarin iemand schreef dat hij in plaats van zijn broer in de gevangenis zou moeten zitten.

Volgens zijn advocaat zat haar cliënt al zes maanden ten onrechte in voorhechtenis, maar daar ging de rechter niet in mee. Hij veroordeelde de jonge Roeselarenaar tot een celstraf van 22 maanden, waarvan 12 maanden effectief en de rest met uitstel. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen.