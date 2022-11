Twintiger uit Wingene die heup moeder brak en haar bekogelde met steakmessen krijgt vier jaar cel

Een 25-jarige man uit Wingene heeft voor de Brugse correctionele rechtbank vier jaar effectieve celstraf gekregen voor zwaar partnergeweld en onmenselijke behandeling van zijn moeder. “Terwijl het slachtoffer met een gebroken heup lag te krijsen van de pijn, ging hij een sigaretje roken.”

Op 16 april drong Cédric V. de woning van zijn moeder in Wingene binnen. De dronken twintiger was razend over enkele berichten die de 50-jarige vrouw naar zijn vriendin had gestuurd. V. wierp haar tegen de grond waardoor ze een heup brak. “In plaats van haar te helpen dreigde hij ermee ook haar andere heup te breken”, schetste procureur Yves Segaert-Vanden Bussche de hallucinante feiten. “Twee uur lang probeerde ze zich naar de zetel te slepen om de hulpdiensten te verwittigen. Terwijl zijn moeder lag te krijsen van de pijn ging de beklaagde buiten een sigaretje roken.”

Terug binnen joeg V. de doodsbange vrouw nog wat meer schrik aan door haar met steakmessen te bekogelen. Opmerkelijk: pas twee dagen eerder was V. veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf voor partnergeweld. V. had zijn toenmalige vriendin met een loodjesgeweer in het gezicht verwond en de gerechtspsychiater had toen in zijn verslag geschreven dat de beklaagde beter een verbod op liefdesrelaties zou krijgen.

V. moest zich ook verantwoorden voor grof geweld ten aanzien van zijn huidige vriendin. Begin oktober vorig jaar – hij was toen nog maar net samen met de 23-jarige vrouw uit Staden – sloeg hij haar met het hoofd tegen de vloer van zijn bestelwagen. Enkele weken later probeerde hij haar tot twee keer toe te wurgen. Bij de tweede poging verloor de jonge vrouw bijna het bewustzijn. Uit schrik deed ze evenwel geen aangifte.

Drankprobleem

Het OM vroeg vijf jaar effectieve celstraf voor partnergeweld en foltering. De verdediging drong tevergeefs aan op een voorwaardelijke bestraffing. “Zo kan mijn cliënt verder behandeld worden voor zijn drankprobleem”, pleitte advocaat Mathieu Langerock. “Zijn vriendin is net bevallen en wil ook dat hij terug naar huis komt.” Langerock gaf toe dat het om ernstige feiten ging. “Maar foltering of onmenselijke behandeling is wel te hoog gegrepen”, meende hij.

De rechtbank oordeelde maandag dat van foltering geen sprake was, maar wel van onmenselijke behandeling. “Het handelen van de beklaagde getuigt niet enkel van een fysieke gewelddadigheid, maar ook van een absoluut misprijzen voor de emotionele, fysieke en psychische integriteit van zijn moeder. Zij was volledig overgeleverd aan zijn willekeur, ontdaan van elke menselijke waardigheid”, klonk het. (AFr)